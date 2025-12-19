La UVigo votará el acuerdo de Medicina el próximo martes tras ser aprobado por la Facultad de la USC

Giro de 180 grados en las universidades gallegas tras el visto bueno de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) a la descentralización del grado. La Universidade de Vigo (UVigo) ha convocado una sesión extraordinaria de su Consello de Goberno el próximo martes 23 de diciembre con un único punto del día: la aprobación del acuerdo alcanzado en noviembre con la USC, la UDC y la Xunta.

El cambio de posición de la Junta de la Facultad compostelana ha iniciado el efecto mariposa para la aprobación de la descentralización del grado de Medicina. La UVigo votará este próximo martes el acuerdo en una sesión extraordinaria, después de que dicho pacto no llegara a votarse en la sesión convocada el pasado 1 de diciembre.

Aun así, como indica Europa Press, el rector de la institución académica viguesa, Manuel Reigosa, ha señalado que "sea cual sea la decisión" del Consello de Goberno, la UVigo seguirá trabajando en su solicitud para tener el Grado propio de Medicina. De esta forma, ha indicado durante la presentación de su informe en la reunión del Claustro de este viernes, la petición se pueda activar "cuando sea necesario".

