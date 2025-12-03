Los candidatos al Rectorado de la UVigo, en sintonía por Medicina: "No tener la titulación es una anomalía"

La Universidade de Vigo se enfrenta este 2026 a un cambio en el rectorado. La etapa de Manuel Reigosa finalizará previsiblemente en mayo y sus últimos meses en el cargo estarán marcados por la preparación de una titulación propia de Medicina. Así, si no hay ningún avance hacia un nuevo acuerdo interuniversitario en las próximas semanas, las candidatas y el candidato a la rectoría protagonizarán la implantación del prestigioso grado.

La actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio; la catedrática de Ingeniería de Telecomunicación, Carmen García Mateo, y el catedrático de Ingeniería Industrial, Jacobo Porteiro, tomarán el relevo al actual rector, Manuel Reigosa, quien ha liderado las negociaciones entre las tres universidades gallegas por la descentralización del grado de Medicina. El pasado 17 de noviembre sellaron un acuerdo, que se cayó el pasado viernes 28 de noviembre tras la negativa de la Facultad de Medicina.

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) decidió entonces no votar el acuerdo alcanzado entre los centros educativos y la Xunta de Galicia. En consecuencia, el Consello de Goberno de la UVigo —en el que participan los tres candidatos a rector— siguió este lunes la estela iniciada por la Universidade da Coruña y acordó seguir adelante con su tramitación para impartir Medicina. Solo la presión de la Xunta sobre la USC estos días podrá dar un vuelco a la situación y conseguir la ansiada descentralización.

"El acuerdo llega muerto porque la USC no se sumó", afirmó este lunes Reigosa, que siempre ha apostado por la descentralización como primera opción —hasta el 17 de octubre la UVigo no decidió apostar decididamente por la titulación propia—. Ahora bien, la situación en la USC ha transformado la visión de Reigosa, que se ha mostrado mucho más contundente a favor de la implantación de un grado propio de Medicina.

Belén Rubio, la heredera de Reigosa

Así se muestra también Belén Rubio, la candidata a rectora por la plataforma H2040, a la que pertenece Reigosa. "Seguiremos siendo la universidad de las personas, con más diálogo y consenso, analizando más los procedimientos para intentar mejorarlos. Yo no soy el rector. Él puso el listón muy alto y hay cosas que no podré superar, pero tengo mis ideas", apuntó el día que anunció su candidatura.

Con 24 años de experiencia en gestión académica, la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación representa la continuidad en el mando de la UVigo. Una continuidad que se aprecia en sus posiciones referentes a la implantación del grado de Medicina. "Siempre hubo ese anhelo de tener una facultad de Medicina, pensábamos que la mejor forma era a través de la descentralización, que era un buen acuerdo para mejorar la docencia", explica a Treintayseis.

De hecho, Rubio recuerda las declaraciones de este lunes de Reigosa, que explicó que la Universidade de Vigo ya había reclamado una facultad de Medicina propia en 1991. "Queremos cumplir con esa deuda histórica", afirma la catedrática, que añade: "Pensábamos que la mejor forma era llegar a través de la descentralización, que nos iba a fortalecer poco a poco a todas".

Sobre el acuerdo alcanzado en noviembre entre universidades y Xunta, lo valora como positivo porque marcaba "una hoja de ruta" hacia la descentralización, con la formación de una comisión de seguimiento para verficar que ese convenio se ejecutara. Por ello, asegura que desde la UVigo estudiarían una nueva oferta "que pudiera venir de la USC". "Lo que no puede ser es que lo que eran líneas rojas, ahora no lo sean", advierte Rubio.

Carmen García Mateo: "Ese tren ya pasó"

La candidatura de Carmen García Mateo considera que Vigo no sólo debe ofrecer los estudios del grado de Medicina, sino "toda la formación del ámbito: el grado y el doctoramiento". La catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones considera "muy importante", tanto como formar médicos, generar investigadores "que puedan insertarse como profesores, docentes e investigadores".

Su postura es clara y es previa al acuerdo entre la USC, la UVigo y la UDC: "Desde después del verano ya apostábamos por la puesta en marcha de una titulación propia". "Estamos a favor de no perder más el tiempo y preparar la solicitud a la memoria de implantación de grado de Medicina", ha añadido la catedrática que busca ser la primera rectora de la Universidade de Vigo, con el objetivo de "dar un salto de calidad y proyectarse con liderazgo hacia los retos presentes y futuros".

Además, García Mateo considera que comenzar una negociación y llegar a un nuevo acuerdo es complejo, ya que, en estos momentos, la docencia de las universidades ya están "planificando el curso que viene". "¿Que esto se retome y se empiece a hablar dentro de unos meses a través de un acuerdo? Creo que ese tren ya pasó", asevera la catedrática, que defiende que "para el curso que viene" no ve que se pueda ejecutar la ansiada descentralización pese a acordarse en las próximas semanas.

Jacobo Porteiro: resolver "una anomalía"