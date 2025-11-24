La UVigo celebrará un Consello de Goberno extraordinario para ratificar el acuerdo de Medicina

La Universidade de Vigo ratificará, previsiblemente, esta semana el acuerdo por la descentralización del grado de Medicina, firmado por las tres universidades gallegas hace una semana. El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha avanzado este lunes que su intención de llevar el acuerdo a un Consello de Goberno extraordinario que se celebrará este viernes o, a lo más tardar, el próximo lunes.

"En este momento ya está aprobado por asentimiento en la Universidade da Coruña y está pendiente Santiago", ha remarcado el rector de la universidad viguesa en el Consello de Goberno celebrado este lunes, donde la titulación de Medicina ha centrado buena parte del informe de Reigosa.

