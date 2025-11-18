Carrera por el rectorado de la UVigo: Jacobo Porteiro presenta su candidatura de "consenso"

Jacobo Porteiro en la presentación de su candidatura a rector de la UVigo Pedro Davila - Europa Press

La carrera por el rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo) calienta motores. Este martes, el catedrático del área de Máquinas y Motores Térmicos en la Escuela de Ingeniería Industrial viguesa, Jacobo Porteiro, ha presentado su candidatura de "consenso" para "reimaginar" y "modernizar" la institución.

Como informa Europa Press, el proyecto se denomina 'ConSenso' y busca una "renovación institucional valiente, audaz y construida desde el amplio acuerdo de toda la comunidad universitaria". Porteiro, que ha puesto en valor las candidaturas de Belén Rubio y Carmen García Mateo, considera que la suya es "diferente, más moderna, con otro enfoque".

Para él, la universidad vive un momento "decisivo" al enfrentarse a un reto "importante" como es la jubilación de decenas de profesores y la caída de la natalidad en Galicia. Por ello, ha destacado la importancia de trabajar para seguir llenando las aulas.

"No podemos seguir mirando por el retrovisor", ha subrayado, para apostillar que no se trata de una candidatura "individual", sino que es un "grupo" que busca ser "más dialogante y transparente". Después de reconocer que "no será fácil", se ha mostrado esperanzado en poder lograrlo gracias a "hablar y escuchar" para "reimaginar" la UVigo.

Facultad de Medicina

Durante la rueda de prensa, Jacobo Porteiro ha sido preguntado por su posición sobre el grado de Medicina, después de que las tres universidades llegasen a un acuerdo para descentralizar estos estudios. Ha celebrado este pacto que "llevó mucho tiempo" y es algo "histórico".

"Siempre me he manifestado públicamente en que aspiraba a tener la titulación de Medicina en la UVigo. No renuncio a eso igual que no renuncia la Universidade de A Coruña", ha afirmado, pese a considerar el acuerdo "muy razonable", porque permite a las universidades desarrollar capacidades docentes en el ámbito de esta titulación y es "un muy buen paso" de cara a una facultad propia.

Ahora, a su juicio, dependerá de las garantías que se establezcan para que se cumpla ese acuerdo de si la UVigo debe pausar la petición de una facultad propia o seguir trabajando para tenerla por si no se cumplen los plazos.