La Xunta destinará medio millón de euros para la rehabilitación del CEIP Carballal-Cabral de Vigo Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha anunciado la inversión de más de medio millón de euros para la rehabilitación integral de las instalaciones escolares del CEIP Carballal-Cabral.

Así lo ha avanzado la delegada territorial del Gobierno gallego en Vigo, Ana Ortiz, en una visita al centro, en la que estuvo acompañada del director territorial de Educación, César Pérez Ares.

El contrato, con un presupuesto de 518.829 euros, estará en fase de licitación antes de que termine el año, ha puntualizado Ortiz, y las obras incluirán el cambio de la cubierta, la sustitución de las ventanas y la mejora del aislamiento térmico.

"Vigo es la ciudad gallega que recibe la mayor inversión en mejoras de espacios educativos y sólo en el marco del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, cuenta con 31 millones de euros para las instalaciones de los colegios e institutos", ha declarado la delegada.