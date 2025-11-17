El catedrático Jacobo Porteiro, tercer candidato al Rectorado de la UVigo

El catedrático en el área de Máquinas y Motores Térmicos en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, Jacobo Porteiro presentará su candidatura al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo). Así se lo ha comunicado este lunes a los medios de comunicación.

Así, será el tercer candidato tras postularse Belén Rubio y Carmen García Mateo. Como informa Europa Press, Porteiro pretende impulsar una "renovación institucional valiente, audaz y construida desde el amplio acuerdo de toda la comunidad universitaria".

Por ello, explicará este martes su proyecto, denominado ConSenso, en una rueda de prensa ante la prensa en el Edificio Redeiras de la UVigo.

Belén Rubio y Carmen García Negro, otras candidatas

Porteiro competirá por ser rector de la UVigo contra la actual vicerrectora, Belén Rubio, y la catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Carmen García Negro. Rubio tomará el relevo al actual rector, Manuel Reigosa, como candidata de la plataforma H2040.

"Seguiremos siendo la universidad de las personas, con más diálogo y consenso, analizando más los procedimientos para intentar mejorarlos. Yo no soy el rector. Él puso el listón muy alto que hay cosas que no podré superar, pero tengo mis ideas", apuntó en septiembre Rubio en relación a Reigosa.

Por su parte, Carmen García Negro, se ha presentado al cargo por "responsabilidad colectiva". Su proyecto busca pasar de la dispersión al proyecto común y recuperar la influencia que, según afirmó en octubre, la universidad ha perdido en los últimos años.