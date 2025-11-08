El alcalde Abel Caballero califica de "escándalo" que Vigo no vaya a contar con una facultad de Medicina

Tras el acuerdo alcanzado por los rectores de las universidades gallegas esta semana para la descentralización del grado de Medicina, impartido en Santiago de Compostela, Vigo no contará con una facultad propia para ofertar esta titulación. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha mostrado su oposición a esta decisión, defendiendo que la ciudad olívica incorpore la opción de estudiar este grado en la Universidade de Vigo.

Caballero ha recordado que Castilla y León tendrá una nueva facultad en León, donde ya hay una en Valladolid y otra en Salamanca, además de la que habrá en León y la que se plantea en Burgos. "Y en Vigo, la ciudad más importante del oeste de España, la Xunta y Rueda le niega su facultad de Medicina. Es un escándalo que esta ciudad no tolera", recalcó este sábado.

Al término de la reunión entre las universidades, la UVigo y la UDC han aceptado de esta forma "retrasar" la solicitud de una facultad en sus respectivos campus; aunque, en el caso de A Coruña, "sigue trabajando" en su tramitación.

De todas formas, según lo acordado, ninguna universidad podrá presentar de manera formal la solicitud mientras esté en vigor el acuerdo. A su vez, la Xunta tampoco podrá autorizar ninguna titulación de carácter privado. En lo relativo a la descentralización, que afecta a los tres últimos cursos, Santiago asumirá el 50% de la docencia teórica y práctica (alrededor de 200 alumnos); y Vigo y A Coruña, la otra mitad, lo que supone un total de 100 alumnos por ciudad.

Las nuevas unidades estarán compuestas por personal de las tres universidades. Así, tanto la UVigo como la UDC incorporarán personal propio y también de la USC.

Tanto la universidad compostelana como el Gobierno gallego se mostraron en todo momento contrarios a la creación de nuevas facultades o grados de Medicina en Galicia, apostando siempre por la descentralización.

Sin embargo, desde A Coruña, la alcaldesa Inés Rey ha reiterado su apoyo a que la ciudad incluya esta titulación dentro de su oferta educativa, manteniendo que "creo que no debemos renunciar a una facultad de Medicina. Seguimos creyendo que es lo que necesita la ciudad, la universidad y aquellos estudiantes que quieren formarse como médicos. Yo no renuncio, es una demanda justa. Si la Xunta se sigue poniendo de perfil es una mala noticia para Galicia".