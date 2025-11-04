De Vigo a un campus en Madrid: la escuela gallega Postgradum acelera su expansión

De los orígenes en una antigua fábrica maderera familiar a un campus universitario en pleno corazón de Madrid. Así podría resumirse la trayectoria de Postgradum, la escuela gallega de formación universitaria que, en apenas cuatro años, se ha convertido en un referente nacional en programas de salud, dermofarmacia, liderazgo y gestión empresarial.

Fundada por Benlly Hidalgo en plena pandemia, Postgradum nació como una propuesta innovadora dirigida a profesionales en activo. Hoy cuenta con más de 2.000 alumnos formados, un claustro de 40 docentes y colaboradores y una facturación anual que supera el millón de euros. Todo con un propósito claro: ofrecer formación con impacto real, desde Galicia hacia el mundo.

“Postgradum es el resultado de un recorrido vital y profesional que une raíces gallegas con visión internacional”, explica Benlly Hidalgo, fundador y CEO. “Queremos seguir formando talento que impacte en la sociedad, con la misma pasión con la que empezamos en un pequeño pueblo de Pontevedra”.

La escuela ha consolidado su presencia en Vigo y prepara el salto definitivo a Madrid con un nuevo campus de 315 metros cuadrados, cuya inauguración está prevista para enero de 2026. Además, Postgradum se convertirá en hub universitario de la Florida Global University, ampliando su alcance formativo y académico.

El otoño llega cargado de hitos para la institución, que vive un momento de plena expansión. Entre ellos, dos fechas clave: 14 y 15 de noviembre: SkinTalks Madrid, el encuentro insignia de Postgradum, reunirá a más de 100 alumnos y 20 laboratorios líderes en dos jornadas de formación especializada. Y a finales de noviembre, con el lanzamiento del “Postgradum Podcast”, un nuevo espacio de conversación con referentes como la farmacéutica Gema Herrerías y el médico Vicente Mera, experto en longevidad y bienestar.