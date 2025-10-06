Teatro inmersivo y videopodcast: así será la quinta edición del plan "Ciencia de ida e volta" de la UVigo

Las actividades comienzan este viernes, 10 de octubre, con la formación "Comunica a túa ciencia" y se extenderán hasta junio de 2026 en los campus de Vigo, Ourense y Pontevedra

El plan "Ciencia de ida y vuelta" de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la UVigo alcanza su quinta edición con un programa que introduce nuevos formatos y contenidos, pero con los mismos objetivos con los que fue creado: fomentar la cultura científica, impulsar vocaciones y dar visibilidad a la investigación que se realiza en la Universidad de Vigo.

Con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las actividades de esta quinta edición del programa se desarrollarán entre los meses de octubre de 2025 y junio de 2026 en los campus de Vigo, Ourense y Pontevedra.

En la presentación del programa de actividades, celebrada este lunes en el edificio Redeiras, la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UVigo, Mónica Valderrama, destacó las nuevas acciones que se desarrollarán en la programación de este año y que coincidirán con la celebración de varias efemérides, como el Día Mundial de la Pesca, el Día del Teatro o el Día de la Diversidad Biológica. "Actividades en las que buscamos la implicación de nuestro personal investigador", señaló Valderrama, quien también reiteró la importancia de crear vocaciones científicas entre los más pequeños.

Por su parte, las técnicas de la UCC+i, Ana Costa y Elena Muiños, recordaron que más de 10.000 personas participaron en las actividades desarrolladas durante la última edición del programa, al tiempo que destacaron algunas de las novedades de este año, como el teatro inmersivo, un concurso de fotografía y un taller de ilustración científica.

El programa cuenta con un presupuesto superior a 121.000 euros, de los cuales 35.000 euros los aporta la FECYT.

Cuenta atrás para el inicio de la formación "Comunica a túa ciencia"

Las actividades del plan comienzan esta semana, el viernes 10 de octubre, y continuarán el día 13, con la formación presencial dirigida a la comunidad universitaria (PDI, PI, PTXAS y alumnado) bajo el título "Comunica a túa ciencia".

El curso, de 10 horas de duración, abierto también a docentes y responsables de comunicación externos, incluye sesiones dedicadas a mejorar las habilidades de oratoria, aprender a comunicar ciencia en redes sociales, conocer el potencial de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la divulgación y, como novedad, dos talleres de técnicas teatrales orientados a explorar nuevas formas de expresión y comunicación creativa.

Las sesiones estarán a cargo de Tamara Pazos Cordal, comunicadora científica especializada en neurociencia; Óscar Huertas Rosales, bioquímico y divulgador; y Constance Hurlé, directora e intérprete de artes escénicas, quien guiará la parte teatral de la formación.

Las personas interesadas deberán completar el formulario habilitado en la Secretaría Virtual. El número de plazas es de 40, que se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

Nuevas temáticas y formatos

Coincidiendo con su quinto aniversario, el plan incorpora nuevas líneas de acción centradas en los grandes desafíos de nuestro tiempo, como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, se introducen formatos innovadores que enriquecerán la programación, entre ellos jornadas de teatro inmersivo, exposiciones temáticas y encuestas de percepción social, que permitirán conocer mejor la relación de la ciudadanía con la ciencia.

Las actividades continuarán a principios de noviembre, con motivo del Día da Ciencia en Galego (4 de noviembre), que celebrará su segunda edición con el objetivo de poner en valor la investigación y la divulgación en la lengua propia de Galicia. En esta ocasión se publicará un nuevo volumen de la Escolma de Termos Científicos, que incluirá terminología de los campos de la informática, la criobiología y la gestión pública, continuando así con la apuesta por enriquecer el vocabulario científico-técnico en gallego y facilitar su uso tanto en la comunidad universitaria como en los centros educativos.

Con motivo del Día Mundial de la Pesca (21 de noviembre), el plan desarrollará actividades relacionadas con el mar y los recursos marinos, y se mantendrán las acciones del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en colaboración con la Unidad de Igualdad.

La programación incluye además entre los meses de marzo y abril, alrededor de la celebración del Día Mundial del Teatro, un homenaje a Agatha Christie, de cuyo fallecimiento se cumplen 50 años en 2026. Bajo el sugerente título "Misterio na biblioteca", la actividad unirá ciencia, literatura y artes escénicas en una experiencia con vocación multidisciplinar que integrará grupos de investigación de diversos ámbitos.

La oferta se completa con proyectos sobre sostenibilidad y reducción de residuos, como "Resto cero", y con la iniciativa "A beleza do natural", en el mes de mayo, que permitirá descubrir y poner en valor la ciencia vinculada al medio natural.

La feria científica "A ciencia que vén", en mayo, incluirá talleres y demostraciones abiertas al público a cargo de grupos de investigación de la UVigo. Por último, el programa Embaixadoras e embaixadores da ciencia e do coñecemento, en junio, en colaboración con el alumnado del Programa Universitario de Mayores (PUM), completará una programación que combina actividades consolidadas con otras más innovadoras.