Pontevedra acogerá la primera WordCamp Galicia del 3 al 5 de octubre

La Facultad de Comunicación del campus de Pontevedra acogerá la primera WordCamp Galicia, un gran encuentro en torno a WordPress, el gestor de contenidos de código abierto más popular del mundo.

Tras cinco exitosas ediciones promovidas por la comunidad local como WordCamp Pontevedra, el evento se convierte en una cita gallega y colectiva, impulsada por los grupos de usuarios de las siete principales ciudades de Galicia.

El evento, fruto de un convenio entre la Universidade de Vigo y la Fundación WordPress, se celebrará bajo este nuevo formato del 3 al 5 de octubre, reunirá a unas 250 personas y contará con más de una veintena de talleres, conferencias y sesiones prácticas.

Este martes, durante la presentación oficial en la Casa das Campás, la vicerrectora del campus de Pontevedra, Eva María Lantarón, ha destacado que esta cita supone "una evolución natural que une a las comunidades gallegas y refuerza el papel de la Universidade de Vigo como espacio de innovación y aprendizaje".

Por su parte, la decana de la Facultad de Comunicación, Emma Torres, ha subrayado que se trata de un evento consolidado en el calendario del Campus Crea, que conecta el mundo académico con el profesional y emprendedor, abriendo la puerta tanto a expertos como a quienes quieren dar sus primeros pasos en la creación web.

El representante del comité organizador, Wajari Velásquez, ha detallado que la entrada tendrá un coste muy accesible de 12 euros para la comunidad universitaria y entre 25 y 30 euros para el público general, según la modalidad.

Además, el alumnado de la Facultad de Comunicación participará activamente, encargándose de grabar y retransmitir en directo las diferentes sesiones.

Programación

La programación arranca el viernes 3 de octubre con un taller de iniciación gratuito impartido por Fernando Tellado, considerado el mayor divulgador de WordPress en español. Este taller se completará con un maratón solidario en el que los participantes aplicarán lo aprendido diseñando las webs de dos ONG gallegas: Ocionautas y Amigas das Árbores.

La jornada más intensa será la del sábado 4, con charlas y talleres en paralelo, centrados en el aprendizaje con WordPress y sus múltiples aplicaciones: desarrollo web, marketing, SEO, creación de podcasts, inteligencia artificial y más. Habrá contenidos tanto para principiantes como para perfiles más avanzados.

El evento cerrará el domingo 5 con el Día de la Comunidad, una jornada para descubrir cómo colaborar con este ecosistema abierto que se mantiene gracias al esfuerzo colectivo de miles de personas en todo el mundo.