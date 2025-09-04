El conselleiro de Sanidade mantiene su defensa de una única facultad de Medicina para Galicia

La Xunta de Galicia se mantiene firme en su postura de defensa de una única facultad de Medicina para la comunidad. Así lo ha reiterado este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un acto en Vigo en el que, pese a apoyar una docencia descentralizada en A Coruña y la ciudad olívica, ha pedido mantener el debate fuera "del terreno emocional" para llevarlo a la "racionalidad".

En declaraciones recogidas por Europa Press durante un acto en la sede del Plan Comunitario de Teis, Gómez Caamaño ha apelado a "dejar a la gente que está trabajando" para que avance el grupo de trabajo creado sobre esta cuestión.

A su juicio, este debate se debe alejar de lo "emocional" y de lo "local" para conseguir "lo mejor para Galicia y, sobre todo, para los médicos que se van a formar en esta Comunidad".

Al respecto, ha trasladado su confianza en que dicho grupo de asesores hará avances próximamente, pero ha insistido en "dejar trabajar con calma" porque es preciso que se llegue "a buen término lo antes posible".

El conselleiro ha eludido poner plazos para ese acuerdo y ha recordado que deben ser los representantes de las universidades, de los médicos y de los hospitales los que alcancen "una solución", aunque ha admitido que la decisión final está en manos de la Xunta.

"Yo soy optimista (...) pero la Xunta lo que quiere es llegar a un acuerdo en el que todas las partes se consideren representadas, que sus intereses queden representados en ese acuerdo", ha añadido, antes de exponer que confía en un acuerdo "pronto".

Además, Gómez Caamaño ha manifestado su confianza en que "si el sentido común es lo que prima en este tipo de negociaciones habrá una facultad única con docencia descentralizada".

"Creemos que el acuerdo de 2015 es viable todavía y solamente hay que desarrollarlo de una manera adecuada", ha explicado.