Más de 1.000 alumnos viajarán este mes a Reino Unido e Irlanda con el programa "Vigo en inglés"

El Concello pone en marcha un año más el programa "Vigo en Inglés", que cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros, con el primer grupo que viajará a Reino Unido e Irlanda.

Se trata de 20 alumnos del IES República Oriental do Uruguai, que viajarán a Manchester y Liverpool y realizarán su estancia en Herefordshire. El regreso está previsto el miércoles 24 de este mes.

Serán un total de 1020 alumnos los que formen parte de esta beca entre los meses de septiembre y octubre, repartidos en 51 grupos y que estarán acompañados por monitores del programa que se encargan de atender las necesidades de los estudiantes durante su estancia en el destino.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha puesto en valor la inversión de 3,3 millones de euros en este programa, a 3.243 euros cada plaza, y que incluye una estancia de 3 semanas, alojamiento y pensión completa, matrícula del curso intensivo en inglés, con clases de inmersión lingüística, e integración en escuelas de Reino Unido e Irlanda, los gastos de viaje y transporte, las actividades de ocio y los monitores.

Caballero ha reivindicado que el Concello de Vigo es "el único de España que financia estas bolsas de esta forma tan extraordinaria".