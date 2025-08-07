La UVigo apuesta por una titulación de Medicina compartida y Caballero urge una Facultad

Reunión entre el alcalde de Vigo y el rector de la UVigo Concello de Vigo

El rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, ha apostado este jueves por una titulación de Medicina compartida entre las tres universidades gallegas, mientras que el alcalde Abel Caballero ha urgido la creación de una Facultad en la ciudad.

Así se han posicionado tras reunirse este jueves en un encuentro "cordial", en el que han compartido puntos de vista en parte "coincidentes" y otras cuestiones "no al 100%", según recoge Europa Press.

En su intervención ante los medios de comunicación, Reigosa ha destacado la necesidad de seguir consensuando en el grupo de trabajo creado entre las universidades y la Xunta para buscar una solución del problema.

Para él, pasaría por "descentralizar" la docencia de Medicina y llevar progresivamente los cursos 4º, 5º y 6º a ciudades como Vigo y A Coruña. Además, sería necesario un título compartido entre las tres universidades.

Sin embargo, ha apostillado que "entiende" que a la USC le "cueste ceder" una titulación que en la actualidad tiene de forma única en Galicia y es "la joya de la corona". A renglón seguido, ha indicado que, de no producirse, UdC y UVigo "apostarían más por crear facultades nuevas".

Aún así, ha dicho que se están elaborando informes sobre el coste económico de las distintas opciones que se barajan, desde la creación de facultades a las descentralizaciones de cursos en distintos años. Según él, cuando se decida qué se va a hacer, se marcarán unos plazos concretos, para que no ocurra lo mismo que en 2015.

Abel Caballero: una facultad "de forma inmediata"

Por su parte, Abel Caballero ha trasladado una posición diferente a la del rector, ya que ha insistido que Vigo debe tener una Facultad de Medicina "de forma inmediata", al ser "la más importante ciudad de España" que no dispone de esta formación.

Caballero ha vuelto a atacar a la Xunta y a su presidente, Alfonso Rueda, que "no quiere que haya una Facultad de Medicina en Vigo". "Es incomprensible", ha apostillado.

El regidor ha destacado que la posición del Concello es "clara y meridiana", lamentando que 10 años después del acuerdo de 2015, que incluía descentralización de la formación, todo sigue "exactamente igual". En esta línea, ha afirmado que no comparte la idea de descentralizar los últimos años de la formación.