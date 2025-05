La UVigo lidera un proyecto europeo que impulsa la innovación en zonas rurales

La Universidade de Vigo lidera Storcito, un proyecto europeo con casi 4,9 millones de euros de presupuesto que profundizará en la "transformación sostenible de comunidades rurales mediante innovaciones técnicas, sociales y organizativas". La iniciativa fomentará de forma multidisciplinar la innovación en ámbitos clave de las zonas rurales europeas, como la prevención de incendios, la movilidad y la energía.

El proyecto cuenta con una duración de tres años y está financiado con 4.862.797,70 euros a través del programa Horizonte Europa de la UE, correspondiendo 620.625 euros a la UVigo.

El consorcio de Storcito está formado por once entidades de cinco países europeos: Noruega, España, Alemania, Grecia y Países Bajos. En concreto, participan cinco instituciones académicas (Universidade de Vigo, Universidade Ruhr de Bochum, Universidade Agrícola de Atenas, Universidade de Utrecht y el Instituto de Tecnoloxía Deggendorf); las entidades de innovación Sintef AS (ONG dedicada a I+D) y el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde); las empresas de desarrollo tecnológico Innogando SL (sector ganadero) y Nimmo AS (movilidad sostenible) y el municipio noruego de Gjesdal.

Adaptar y aplicar tres tecnologías

Storcito fomentará la innovación en ámbitos clave y grandes retos de las zonas rurales europeas como la gestión sostenible de los recursos y prevención de incendios forestales, la transición a sistemas energéticos sostenibles y la consecución de una movilidad sostenible, inclusiva y climáticamente neutra. Concretamente, se centrará en "aterrizar distintas tecnologías en el entorno rural y adaptarlas a este tipo de contextos con alto potencial de futuro e innovación".

La primera de estas tecnologías son métodos de prevención de incendios forestales, un apartado que se desarrollará principalmente en Ourense y en Grecia. La segunda tecnología de trabajo es la introducción de CCUS (tecnologías de captura de carbono del aire) en áreas rurales, analizando su grado de aceptación en la sociedad y proponiendo soluciones a los gestores regionales. Esta línea se desarrollará principalmente en Alemania y Países Bajos.

La tercera tecnología es la modificación de una aplicación de movilidad bajo demanda para adaptarla a las necesidades de la sociedad rural (dispersión, envejecimiento, etc.) y fomentar así la movilidad sostenible, climáticamente neutra e inclusiva. En este caso, el trabajo recaerá sobre todo en los socios de Noruega, con apoyo desde Ourense.

La UVigo se encarga principalmente de la coordinación del proyecto y de las herramientas/análisis de prevención de incendios: el cálculo de índices de riesgo de incendio; guiado inteligente de ganado con GPS para mantenimiento que ayude a su prevención y análisis sociológico sobre la percepción de los incendios y generación de material didáctico al respecto.