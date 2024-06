Así es el Lobezno gallego: de O Porriño, trabajador del metal y actor de doblaje

Dicen que los superhéroes se esconden entre nosotros, gente normal que en su día a día van al trabajo, sortean dificultades económicas, interpretan roles familiares y que, sólo en contadas excepciones, dejan ver su verdadero rostro.

Algo así le ocurre a Aarón Losada. Nacido en O Porriño hace 33 años, donde sigue viviendo, lleva una vida normal, trabajando en el sector del metal, pero esconde una personalidad que aflora en determinados momentos y de la que fue consciente en plena pandemia.

"Durante esa época me afeité el bigote y me dejé sólo la barba, que eran cosas que se hacían para no aburrirse encerrados en casa. Un día bajé al súper con esa barba y una camiseta de tirantes blanca y la gente me empezó a decir que me parecía a él", explica Aarón a Treintayseis. Lo cierto es que él mismo se vio en el espejo y llegó a la misma conclusión: tenía una gran similitud con el personaje de Lobezno, interpretado en el cine por el australiano Hugh Jackman.

Hugh Jackman caracterizado como Lobezno y el personaje del cómic de Marvel. Marvel

El nacimiento de un héroe

A finales de 2022, el actor de doblaje Luis Posada, que pone voz a actores como Jim Carrey, John Cusack, Leonardo DiCaprio y Johnny Depp, entre otros, acudía a uno de esos grandes eventos que reúnen a miles de fans de los cómics. Aarón, que también se dedica al doblaje de voz, vio una posibilidad perfecta para conocer a un referente de la profesión.

"No soy friki del manga, aunque vi As bolas máxicas, pero no conozco mucho más que Star Wars, Harry Potter y superhéroes", confiesa. La cuestión es que a este tipo de eventos del tipo Comic Con suele ser necesario ir caracterizado. Era el momento para que Aarón sacase a relucir su parecido con el héroe de la Marvel. Ese fue el principo de todo, un hito fundacional para dejar poco a poco de ser la persona y convertirse en el personaje.

Comenzó a ir a estos eventos con el cosplay del Lobezno "de calle": una camiseta de asas blanca, unos vaqueros y unas botas. Además de las garras de adamantium, el metal del Universo Marvel y del que también está hecho el esqueleto del personaje. En la transformación progresiva, reconoce que también hubo un componente físico, ya que una de las características de Lobezno y de Jackman es la musculatura, por lo que comenzó a ejercitarse para lograr acercarse cada vez más a la imagen perfecta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aarón Losada Vídeos (@aaronlosadavoces)

A lo largo de esta ruta, como el camino del héroe a la búsqueda de su destino, Aarón acudió a la Metrópoli Comic Con que se celebró en Gijón a finales de junio y principios de julio de 2023. Caracterizado como Lobezno "de calle", tenía la ilusión de conocer a Claudio Serrano, la voz de Batman, y a José Posada, voz de Deadpool. Pero en aquel evento vio a un grupo de superhéroes que le llamó la atención: eran los Héroes de Korriban.

Cómo entrar en los Héroes de Korriban

Aquel día, Aarón iba de Batman Medieval, "una versión que me inventé yo", pero le llamó poderosamente la atención aquel grupo con "trajes que eran muy buenos y que se parecían en la cara y todo". Se acercó a ellos y les preguntó si tenían algún Lobezno. Les mostró las fotografías de cómo se caracterizaba él. "Vas muy bien, me dieron, pero que ellos iban con trajes reales y que el de calle no destacaba y no quedaba tan bien", comenta Aarón. "Si tuvieras el traje amarillo...", añadieron desde los Héroes de Korriban.

Aarón Losada y Hugh Jackman con el traje amarillo de Lobezno.

Ese traje amarillo era una vestimenta que todavía no se había visto en el cine, a pesar de que es la clásica de los cómics. Aún pendiente de estreno a finales de julio, las primeras imágenes filtradas de Deadpool 3 mostraron precisamente esa imagen de Lobezno. "Vi que ya lo vendían en una web y me arriesgué a comprarlo", explica. Cuando lo recibió, a finales de noviembre del año pasado, se convirtió en uno de los pocos que lo tenía. "Acababa de salir la imagen y yo ya tenía el traje; lo estrené en noviembre del año pasado y triunfa bastante".

Completada la "metamorfósis" que le solicitaban desde los Héroes de Korriban, un grupo profesional de súperhéroes creado en León que viajan por las ferias de cómics y acuden a actos benéficos con una potente infraestructura, Aarón volvió a ponerse en contacto con ellos. "Pues vamos a ir a un acto en Vigo, en Vialia, no sé si te viene bien...", le contestaron. Parecía que el destino llamaba a su puerta con más fuerza.

Aarón caracterizado como Lobezno. Jordi Martin Romero

La prueba para ser nuevo integrante era: una cena el viernes, para ver que encajaba su personalidad dentro del grupo, y un desfile con ellos el sábado en Vialia para verlo "en acción". Reconoce que hicieron buenas migas y al final del día le dieron el veredicto: "Has pasado la prueba, estás dentro".

14 superhéroes que impresionan

Ahora, Aarón se convierte en Lobezno con ese llamativo traje amarillo, que tiene versión con mangas, sin mangas y con manchas de sangre, para unirse con ese grupo de 14 personas y formar parte de los Héroes de Korrigan en las diferentes citas que van surgiendo. "Se hacen ellos mismos los trajes, manejan impresoras 3D Y fabrican sus propias armas. Cada uno aporta en base a lo que controla, yo pongo la voz", añade.

Y es que Aarón también hace sus pinitos como actor de voz en varios proyectos que se emiten en plataformas como Netflix y Amazon Prime. Además, ha participado en varias películas, como la versión en gallego de Ferrari. Sin ir más lejos, es la voz de la publicidad de la UVigo en Spotify, por ejemplo.

"El grupo impresiona, hay varios que son altísimos, como Aquaman y Wonderwoman, vamos con trajes guapísimos y cuando vamos por las ferias nos acompaña una música, porque hay un staff del grupo que va con altavoces", describe Aarón sobre su experiencia formando parte de los Héroes de Korriban. "La sensación con los niños es increible, como si fuésemos futbolistas. Además, cada uno tiene su público por edades, así que siempre hay para todos". Cuentan con stand propio en los eventos y cada uno tiene su propia presentación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @korribanheroes

En este punto, hay que aclarar un término importante: no son disfraces, se trata de cosplay, un término construido de la contracción de las palabras inglesas costume y play. "Cosplay es meterte en el personaje, hacer de él; dejo de ser yo para ser él. Actúo serio, digo sus frases y no me salgo de la interpretación", explica Aarón. Eso sí, admite que esa seriedad sólo se le escapa cuando es un niño el que le pide una foto, "es imposible de controlar".

Camino a la perfección

Aarón se ha encontrado con otros Lobezno, a pesar de que no hay tantos como Spiderman, el más repetido. "Cuando nos vemos, hacemos como que peleamos. En el momento de encontrarse, interactúas con los personajes sin salirte del tuyo. Por ejemplo, en uno vi a lo lejos a Deadpool, enemigo de Lobezno, y me quedé mirándolo fijamente, amenazante. A él le avisan los que lo acompañan, e interactuamos cada uno en su papel".

"Quiero parecerme en todo, lo más posible", proclama Aarón. Ya tiene el traje, el parecido físico, los gestos, las frases, pero ahora está añadiendo un elemento más: la voz, dada la facilidad que tiene para imitar a cientos de personajes.

Aarón Losada caracterizado como Lobezno. Jordi Martin Romero

La siguiente cita es en Gijón, con la celebración de la Metrópoli Comic Con. Tampoco faltará a la premier de Deadpool 3, a la que acudirá con su traje amarillo y con la esperanza de conocer a la voz en el cine de Lobezno, Gabriel Jiménez.

Mientras, en Galicia podemos estar tranquilos: un superhéroe vela por nosotros desde O Porriño.