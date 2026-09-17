Investigadores de la UVigo desarrollan un modelo de IA para estimar el volumen de las masas forestales

La Inteligencia Artificial continúa avanzando en todos los ámbitos del conocimiento. El grupo de investigación Hydro-Forest, de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo (UVigo), está desarrollando un modelo de IA que permita estimar el volumen de las masas forestales.

Se trata del proyecto Cubicación forestal intelixente (CUBia), cuyo objetivo es desarrollar un modelo que permita sustituir el inventariado manual de masas forestales por un sistema digital. Este estaría basado en la captura de datos a través de sensores avanzados y en el procesamiento mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Como detalla la institución viguesa en una nota de prensa, la participación de los investigadores e investigadoras de la UVigo se centra en el desarrollo de modelos de IA, capaces de estimar peso, volumen y número de pies en masas forestales de pino y eucalipto, a partir de mediciones obtenidas con tecnología Lidar.

Sus promotores han asegurado que se trata de un "proyecto pionero en Galicia" durante una jornada de presentación celebrada este miércoles, que se completó con la demostración del procedimiento de medición de masas arbóreas con tecnología Lidar. El proyecto está coordinado por la empresa Asefor.