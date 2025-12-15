La bioquímica viguesa Beatriz Casares, parte del I Foro Global de Liderazgo Femenino en Tanzania

Casi 60 mujeres de 17 nacionalidades diferentes han protagonizado el I Foro Global de Liderazgo Femenino en Tanzania. Cuatro de ellas son españolas y, entre estas, se encuentra la bioquímica viguesa Beatriz Casares, quien formó parte así de la iniciativa local de liderazgo femenino Homeward Bound, impulsada por Acciona.

Este encuentro es el punto final del programa Homeward Bound, en el que han participado 775 mujeres de 69 países. El proyecto, que viajó por primera vez a África después de diez años explorando la Antártida, busca aumentar la visibilidad de las mujeres líderes en ciencia y convertirlas en agentes de cambio.

El viaje, de una duración de 15 días, contó con dos fases. La primera semana fue de trabajo colectivo de formación en Arusha (Tanzania). Durante los segundos siete días, Casares y compañía viajaron a Karatu y Serengueti.

Durante esta quincena, se desarrollaron diversas mesas de trabajo que abordaron grandes desafíos globales. El calentamiento de la Tierra, el desarrollo justo, la preservación de la diversidad cultural o la defensa de los ecosistemas fueron algunos de los temas a tratar.

Beatriz Casares, ingeniera aeroespacial especializada en energías renovables, materiales y economía circular, vive actualmente en Glasgow, donde desarrolla su tesis doctoral de fibras naturales para material compuesto. Además, es árbitra de rugby en sus tiempos libres.