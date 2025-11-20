Investigadores demuestran que los macroplásticos modifican la estructura del mejillón de la ría de Vigo

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), en colaboración con colegas del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC), las universidades de Málaga y Cádiz y otros organismos internacionales, abordaron un estudio que permitió determinar que la presencia de residuos plásticos, aunque sea en pequeñas cantidades, modifica la estructura y el rendimiento fisiológico del mejillón, organismo clave en la costa de Galicia.

Precisamente, la investigación se llevó a cabo en el litoral gallego. Allí se observó que la presencia de macroplásticos, concretamente, películas de polietileno -bolsas de plástico- y filamentos de nailon -sedal de pesca- puede llegar a modificar procesos fisiológicos clave, así como la estabilidad estructural de los bancos de mejillón.

Tal y como concluyeron en la investigación, los tratamientos con alta concentración de filamentos de nailon provocaron una reducción significativa de las tasas de respiración y filtración de los individuos, procesos esenciales para su metabolismo. Además, aunque pequeñas cantidades de plástico pueden ayudar a que los mejillones formen estructuras más complejas, una acumulación excesiva conduce a una pérdida de estabilidad, restringiéndose la movilidad de los mejillones y su capacidad para formar estructuras tridimensionales cohesionadas. En comparación, las películas de polietileno mostraron efectos más moderados sobre los parámetros analizados.

Eva Cacabelos, coautora del estudio y técnico en el Centro Oceanográfico de Vigo aseguró que los hallazgos del trabajo "subrayan la necesidad de incorporar los macroplásticos bentónicos en la gestión y evaluación ambiental y de abordar la contaminación por plásticos desde una perspectiva ecosistémica que contemple no solo la biodiversidad, sino también los procesos funcionales que sostienen la estabilidad y productividad de los ecosistemas costeros".