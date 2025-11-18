César de la Fuente, biotecnólogo gallego: "Siempre habrá enfermedades, pero cada vez tendrán menos poder"

Los usos de la Inteligencia Artificial cada día son más amplios y más potentes. Más allá del uso diario que se le da a los múltiples modelos ofertados en el mercado, hoy tiene aplicación directa en la medicina y en la lucha contra enfermedades que, hoy por hoy, carecen de cura o tratamiento.

La biotecnología es de aplicación desde la década de los 70 del siglo pasado, pero desde hace un lustro, la aparición de la IA ha abierto un nuevo plano de investigación en el que un gallego, César de la Fuente, es uno de los profesionales más destacados y pionero en el campo de la biología digital, una tecnología que investiga la biología molecular a través de la inteligencia artificial.

Profesor asociado en la Universidad de Pennsylvania, dirige el grupo de investigación Machine Biology Group, donde trabajan en el desarrollo de nuevos antibióticos mediante la combinación de biología, química, diseño de péptidos e inteligencia artificial.

El pasado martes, De la Fuente participó en la gala de entrega de los VI Premios Zendal, dentro de unas ponencias de excepción que ofrecieron una mirada complementaria sobre los grandes retos de la salud actual. Junto a él, participaron el doctor Juan José Badiola, referente en sanidad animal y enfermedades emergentes, y Suzanne Keba, asesora de la OMS en comunicación y salud pública.

Antes de emprender un largo viaje de vuelta a Estados Unidos, el biotecnólogo gallego, que recibió el Premio Princesa de Girona en 2021, atendió a este medio para hablar de la incidencia que tienen estos avances y la aplicación de la IA en la medicina, para luchar contra las infecciones, presentes y futuras, así como la resistencia a los antibióticos.

Antibióticos de nueva generación

César de la Fuente.

En el caso de la resistencia a los antibióticos, desde la Organización Mundial de la Salud la consideran una "crisis de salud global" y se estima que una de cada seis infecciones bacterianas comunes en 2023 fueron resistentes a los antibióticos. Además, en los próximos 25 años, hasta 2050, se proyectan 39 millones de muertes relacionadas con esta causa.

Tal y como explica De la Fuente, "la biotecnología, en esencia, es aprender a programar la vida para resolver problemas y beneficiar a la humanidad". "Si el software programa ordenadores, la biotecnología programa células, proteínas o genes para crear, por ejemplo, nuevos antibióticos, vacunas y diagnósticos rápidos", prosigue. En su caso, añade, "la usamos para descubrir y diseñar antibióticos de nueva generación".

Desde hace aproximadamente 5 años, hay una revolución absoluta en este campo, por lo que cabe preguntarse qué recorrido tiene la aplicación de la Inteligencia Artificial para luchar contra las enfermedades. "La IA ya nos permite diseñar antibióticos en el ordenador, mucho más rápido que con los métodos tradicionales", señala De la Fuente.

Cambio en las "reglas del juego"

César de la Fuente.

El tiempo, en este ámbito, es clave: "Tareas que antes llevaban años, ahora pueden empezar en cuestión de horas, generando candidatos que luego probamos en el laboratorio y en modelos animales".

Así, uno de los aportes del grupo de investigación del gallego durante la pandemia de Coronavirus fue el desarrollo de un biosensor de bajo coste para detectar SARS-CoV-2 en cuestión de minutos, usando electrodos de grafito de lápiz.

Si miramos al futuro, ¿ganará el ser humano algún día la partida a las enfermedades? César de la Fuente es claro en este sentido: "Una victoria final es poco realista: los microbios evolucionan constantemente, sobre todo frente a los antibióticos". Eso sí, se pueden cambiar "las reglas del juego", y que "infecciones hoy muy peligrosas se vuelvan tratables gracias a nuevos antibióticos diseñados con IA, y que futuras pandemias nos encuentren mejor preparados".

En este caso, De la Fuente se refiere a uno de los últimos modelos de IA creados por Machine Biology Group, ApexOracle, que "predice y genera moléculas contra patógenos futuros", lo que considera "el primer paso" en esta lucha a futuro.

"No viviremos en un mundo sin enfermedades, pero sí en uno donde tengan cada vez menos poder sobre nuestras vidas", remata.