La semana del cine de Vigo une Galicia, Brasil y Mozambique para "repensar la cultura desde las periferias"

Galicia, Brasil y Mozambique se unirán el próximo miércoles 21 de octubre en Vigo durante Impulsa Cine 2026, una jornada de reflexión, intercambio y cooperación alrededor del cine. Profesionales del sector debatirán sobre cómo se puede crear desde las periferias para transformar lenguajes audiovisuales y abrir nuevos caminos para la cultura.

La cita está organizada por Abella Producións y se desarrollará de 17:30 a 21:00 horas en la biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) de la calle García Barbón. La programación combinará una masterclass sobre cine brasileño contemporáneo con una mesa de debate centrada en política cultural, desarrollo territorial e industria cultural desde la periferia.

"La jornada parte de una idea fundamental: las periferias no son únicamente espacios lejanos de los grandes centros de decisión, sino también territorios de creación, innovación estética, pensamiento crítico y transformación social", han detallado en una nota de prensa. La masterclass discurrirá bajo el título 'O cinema de vangarda brasileiro é periférico' y será impartida por Igor Barradas y Luisa Godoy Pitinga.

La sesión abordará las transformaciones del cine brasileño contemporáneo a través de cineastas como Adirley Queirós, Lincoln Péricles, Yasmin Thayná, André Novais Oliveira y Kleber Mendonça Filho, cuyas obras contribuyeron a ampliar los lenguajes, las estéticas y las perspectivas del audiovisual brasileño.

Tres territorios, experiencias compartidas

A las 19:00 horas tendrá lugar la mesa de debate 'Cultura, territorio e industrias culturais desde as periferias', que reunirá voces de Brasil, Galicia y Mozambique. En concreto, la mesa contará con las intervenciones de Heraldo HB, del Festival Mate Com Angu de Cinema Popular (Brasil); Nayara Homem, de la Fundação Sana Sana (Mozambique) y de Duas Raízes Produções (Brasil); y Aser Álvarez, de Arraianos Producións (Galicia).

Los tres profesionales analizarán diferentes aspectos sobre cómo contribuir al desarrollo cultural desde la periferia. De 20:00 a 20:30 horas, se abrirá un espacio de diálogo y participación con el público, antes de las consideraciones finales y del cierre de la jornada, planeado para las 21:00 horas.

La jornada de Impulsa Cine 2026 se enmarca en una semana dedicada al cine y a la cooperación cultural internacional en Vigo, que continuará con la celebración de PONTES – Semana do Cinema Galego e Portugués, del 21 al 24 de octubre, en el Museo MARCO y en los Multicines Norte.