Las bateas de la Ría de Vigo, una de las imágenes premiadas en un concurso nacional de fotografía

La belleza de la Ría de Vigo puede parecer fácil de capturar, especialmente cuando el sol se esconde tras las Illas Cíes. Pero no es tan sencillo transmitir nuevas sensaciones sobre una imagen que los gallegos y las gallegas tenemos grabada en la retina, como lo ha conseguido Begoña Estévez Brao.

Esta fotógrafa ha logrado el 'Accésit Nacional' del certamen nacional 'Mi Rincón Favorito', con una imagen de unas bateas en Rande que transmite la magia de la Ría de Vigo en las mañanas nubladas de verano. Es una de las diez fotografías distinguidas con este galardón, con el que gana 50 euros.

'Mi Rincón Favorito' es un certamen nacional de fotografía en Instagram, donde busca las mejores fotografías del país. El objetivo es dar a conocer esos "rincones favoritos" que se encuentran por todo el territorio del Estado. La iniciativa surge a partir del Día Mundial del Turismo, celebrado el pasado 27 de septiembre.

El concurso otorga otros cinco premios a las mejores fotografías, que reciben entre 100 y 500 euros. El primer premio viaja hasta Piña de Esguerva (Valladolid), desde donde Raúl Fernández García capturó toda la actividad espacial desde este rincón de Castilla y León.

Imagen de Rande premiada por 'Mi Rincón Favorito' Begoña Estévez Brao

Ninguna otra fotografía de Galicia ha sido premiada, tan sólo una imagen de Ribadeo (Lugo) de Miguel Angel Garabal Otero ha recibido la mención especial del concurso. Ahora bien, entre las seleccionadas para el certamen se encontraban otras seis fotografías, con especial presencia de la Ría de Vigo, con representación de A Ramallosa y Cangas do Morrazo.