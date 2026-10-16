'Paquita Salas' llegará a Pontevedra de la mano de los Premios Feroz: animación, disfraces y fiesta

Los Premios Feroz ya calientan para su edición de 2027. El próximo 30 de octubre tendrá lugar un 'pase especial' del 'Maratón de series Feroz', en el que los vecinos y vecinas de Pontevedra podrán disfrutar de una proyección de 'Paquita Salas' en una sesión festiva que celebrará el inicio del "fenómeno de Los Javis".

Según informa el Concello de Pontevedra en una nota de prensa, el pase estará precedido por un espectáculo de animación, en el que se van a corear las frases más famosas de la serie. Además, se organizará un concurso de disfraces entre quienes acudan caracterizados de su personaje favorito.

"Todo el mundo se preguntará '¿Qué mail?' en la Facultad de Comunicación de Pontevedra", han señalado desde la corporación local. Y es que se trata de una proyección "singular", en la que repasarán las "situaciones hilarantes" de la primera temporada de la serie.

'Paquita Salas' es la primera serie creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo hace diez años y protagonizada por Brays Efe, Belén Cuesta y Lidia San José. En la cuarta edición de los Premios Feroz, en enero de 2017, ganó tres galardones: mejor serie de comedia, mejor actor protagonista y mejor actriz secundaria.

Este 'pase fan' forma parte del ciclo 'Maratón de series Feroz', que forma parte de las actividades organizadas por los premios en la ciudad de Pontevedra, como previa a la gala del 23 de enero.