Las Rías Baixas a ojos de Esmerarte le vale a la productora viguesa el Delfín de Plata en Cannes

Esmerarte Industrias Creativas suma un nuevo reconocimiento a su trabajo: la pieza audiovisual "Rías Baixas: Tu meta, tu destino", desarrollada para Turismo Rías Baixas ha sido galardonada con el delfín de plata en el Festival Cannes Corporate Media & TV Awards en la categoría Tourism Films: Products.

Este premio se suma a los otros cuatro laureles con los que ya ha sido galardonada: tres platas, en el Japan World’s Tourism Film Festival, en el New York TV&Film Festival y en el Tourism Film Festival Africa 2026, así como el reciente premio a Mejor Postproducción en el Terres Travel Festival – Films & Creativity.

Es el segundo año consecutivo que Esmerarte recoge este prestigioso galardón en Cannes, tras obtenerlo el año pasado con la pieza “Cando volves?”.

61 municipios de las Rías Baixas a través del movimiento

"Rías Baixas: Tu meta, tu destino" centra al turismo deportivo como hilo narrativo, e invita a redescubrir los 61 municipios pontevedreses a través del movimiento, la superación y la conexión con el entorno bajo la mirada de deportistas profesionales y amateurs. Busca emocionar y crear un vínculo con el espectador, a la vez que invita también a repensar el futuro del turismo, poniendo el foco en valores clave como la sostenibilidad, la desestacionalización y un estilo de vida saludable, algo que consigue con un relato audiovisual que adentra al espectador en la provincia a través de sus costas y espacios naturales y urbanos.

El premio, recogido por el co-director Alberto Baamonde, corresponde al Delfín de plata en la categoría Tourism Films: Products y supone uno de los máximos reconocimientos a nivel mundial, enmarcado también en el Circuito CIFFT. La pieza, que competía con producciones de todo el mundo, fue dirigida por Alberto Baamonde y Diego Falcón, con Loreto Sotelo como jefa de producción, Kin Martínez y Carlos Rodríguez como productores ejecutivos, Jose Martínez como director de fotografía, con edición de Diego Falcón y con guión y locución de Déborah Vukusic.

Esmerarte consolida así una trayectoria marcada por el reconocimiento en festivales y premios especializados de todo el mundo, con 44 distinciones y premios en total, reafirmando su posición como actor clave en el plano de la creación audiovisual internacional.