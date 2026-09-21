Ya hay fecha para el estreno de "Apocalipsis Z: Nuevo mundo", basada en la obra del gallego Manel Loureiro

Apocalipsis Z: Nuevo mundo, la esperada secuela de Apocalipsis Z: El principio del fin, ya tiene fecha de estreno. Será el próximo 30 de octubre en exclusiva en Prime Video y podrá verse en más de 240 países y territorios. La primera película se convirtió en la película original internacional más vista en Prime Video.

Esta nueva entrega se desvelará en el Festival de Cine Fantástico de Sitges el 10 de octubre, dentro de la 59.ª edición del certamen.

Apocalipsis Z: Nuevo mundo regresa, según sus promotores, con una historia aún más "ambiciosa, coral y cargada de acción", que amplía el universo inspirado en la obra de Manel Loureiro. Carles Torrens (Sky Rojo, Animal de compañía) vuelve a dirigir esta historia post-apocalíptica plagada de aventura, supervivencia y acción.

Sinopsis

La historia traslada al espectador a unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando una misión especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, Roberto (Alcaide) se une al equipo con dudosas intenciones. La peligrosa operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia, y Roberto y sus compañeros se encontrarán entre hordas de infectados y lealtades divididas. Entonces surge la eterna pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?

Carlos Alcaide, Julia Martínez, Mónica López, Tamara Casellas y Santiago Vaca Narvaja conforman el elenco actoral. El reparto se completa con José María Yazpik, Berta Vázquez, Axel Medrano, Pedro Hernández, Javier Godino, Ujin Moreno y Mario Mayo.

La producción está a cargo de Nostromo Pictures, con Núria Valls y Adrián Guerra como productores ejecutivos, y guion de Ángel Agudo.