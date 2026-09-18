Así ha sido el encuentro entre Caballero y Lloyd Kaufman: un Vengador Tóxico, Shakespeare y luces de Navidad. Treintayseis

Así ha sido el encuentro entre Caballero y Lloyd Kaufman: un Vengador Tóxico, Shakespeare y luces de Navidad

A la sombra del Sireno, en plena Puerta del Sol, se ha producido el encuentro entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y Lloyd Kaufman, uno de los referentes del cine de serie B e invitado de honor del Galician Freaky Film Festival, que ha arrancado este pasado jueves.

Poco después de las 12:00 horas, el director y productor norteamericano ha aparecido acompañado por su mujer y por una de sus más famosas creaciones, el Vengador Tóxico, y minutos después han hecho acto de presencia Caballero y Carmela Silva, teniente de alcalde del Concello de Vigo.

Kaufman ha hecho entrega al regidor de dos libros, uno sobre el Vengador Tóxico y otro sobre su última película, Shakespeare's Shitstorm. En ese momento, Caballero ha desvelado que está escribiendo una nueva novela basada en Macbeth. Todo, por supuesto, en inglés.

No ha faltado la referencia a las luces de Navidad, ya que el norteamericano ha deslizado que van a poner un gran cartel diciendo que en Nueva York están las mejores, a lo que el alcalde ha matizado que esas son las de Vigo; incluso, ha puesto por delante a Londres y Roma, aunque esta última "por el Papa, no por las luces".

Galician Freaky Film Festival

Este jueves dio comienzo en Vigo el Galician Freaky Film Festival en los Cines Tamberlick, con las proyecciones de The Fly (1986) y The Toxic Avenger (1984), que contó con la presencia del propio Lloyd Kaufman, encargado de presentarla.

La programación del festival ha tenido continuidad a las 11:00 horas de este viernes con una mesa redonda sobre el futuro del Hub Audiovisual de Vigo y seguirá desde hoy hasta el domingo a las 17:30 horas, cuando se cerrará con la entrega de premios, la proyección de Dentro del laberinto y una charla sobre la película.

Programación