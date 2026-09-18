Así ha sido el encuentro entre Caballero y Lloyd Kaufman: un Vengador Tóxico, Shakespeare y luces de Navidad
El invitado de honor del Galician Freaky Film Festival, una de las figuras más emblemáticas del cine de serie B, se ha citado con el alcalde vigués en la Puerta del Sol con motivo del arranque del festival
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A la sombra del Sireno, en plena Puerta del Sol, se ha producido el encuentro entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y Lloyd Kaufman, uno de los referentes del cine de serie B e invitado de honor del Galician Freaky Film Festival, que ha arrancado este pasado jueves.
Poco después de las 12:00 horas, el director y productor norteamericano ha aparecido acompañado por su mujer y por una de sus más famosas creaciones, el Vengador Tóxico, y minutos después han hecho acto de presencia Caballero y Carmela Silva, teniente de alcalde del Concello de Vigo.
Kaufman ha hecho entrega al regidor de dos libros, uno sobre el Vengador Tóxico y otro sobre su última película, Shakespeare's Shitstorm. En ese momento, Caballero ha desvelado que está escribiendo una nueva novela basada en Macbeth. Todo, por supuesto, en inglés.
No ha faltado la referencia a las luces de Navidad, ya que el norteamericano ha deslizado que van a poner un gran cartel diciendo que en Nueva York están las mejores, a lo que el alcalde ha matizado que esas son las de Vigo; incluso, ha puesto por delante a Londres y Roma, aunque esta última "por el Papa, no por las luces".
Galician Freaky Film Festival
Este jueves dio comienzo en Vigo el Galician Freaky Film Festival en los Cines Tamberlick, con las proyecciones de The Fly (1986) y The Toxic Avenger (1984), que contó con la presencia del propio Lloyd Kaufman, encargado de presentarla.
La programación del festival ha tenido continuidad a las 11:00 horas de este viernes con una mesa redonda sobre el futuro del Hub Audiovisual de Vigo y seguirá desde hoy hasta el domingo a las 17:30 horas, cuando se cerrará con la entrega de premios, la proyección de Dentro del laberinto y una charla sobre la película.
Programación
- Viernes 18 | 16:30 horas | Cines Tamberlick: Masterclass de Lloyd Kaufman: Cine, Troma, la vida y la baba verde.
- Viernes 18 | 18:30 horas | Cines Tamberlick: Selección Oficial: Humor Freak, vol. 1.
- Viernes 18 | 20:30 horas | Cines Tamberlick: Selección Oficial: Que carallo é isto?!, vol. 1.
- Viernes 18 | 22:30 horas | Cines Tamberlick: Proyección de Poultrygeist: Night of the Chicken Dead (2006).
- Sábado 19 | 10:30 horas: Pequefreak: taller de efectos especiales (plazas agotadas).
- Sábado 19 | 12:30 horas: Pequefreak: Todos os Pequefreaks, vol. 1.
- Sábado 19 | 16:30 horas: Pequefreak +7, vol. 1.
- Sábado 19 | 17:00 horas: Lloyd Meets Freaks: encuentro, fotografías y firmas con Lloyd Kaufman.
- Sábado 19 | 19:00 horas | Cines Tamberlick: Selección Oficial: Co cu torcido.
- Domingo 20 | 10:30 horas: Pequefreak: taller de efectos especiales (plazas agotadas).
- Domingo 20 | 12:30 horas: Pequefreak: Todos os Pequefreaks, vol. 2.
- Domingo 20 | 16:30 horas: Pequefreak +7, vol. 2.
- Domingo 20 | 17:30 horas: Entrega de premios, proyección de Dentro del laberinto y charla sobre la película.