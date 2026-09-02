Lérez Up vuelve a Pontevedra con más de 100 actividades y un recinto que ya "se queda pequeño". Concello de Pontevedra

El Recinto Ferial de Pontevedra volverá a convertirse los días 12 y 13 de septiembre en punto de encuentro para aficionados a los videojuegos, el cosplay, el K-Pop y la cultura friki con la quinta edición de Lérez Up.

El evento, promovido por la asociación pontevedresa Gaming Troop, reunirá más de un centenar de actividades, medio centenar de artistas y expositores y más de veinte torneos. Su crecimiento ha sido tal que la organización reconoce que el propio recinto "empieza a quedarse pequeño" para todo lo que pretende incorporar al programa.

Entre las principales novedades de este año figura la Zona Retro-Arcade, patrocinada por WordPress.com, con máquinas recreativas japonesas y consolas clásicas en las que podrán jugarse títulos como Tetris, Metal Slug o Pac-Man.

La propuesta busca conectar distintas generaciones de jugadores, desde quienes crecieron entre recreativas hasta los aficionados más jóvenes. También se estrenará "El Mando Único", un juego de rol masivo en vivo que convertirá todo el recinto en escenario de una misma historia.

Torneos, videojuegos indie, K-Pop y cosplay

La competición volverá a tener un peso destacado dentro del salón. Entre las más de veinte citas previstas sobresale el torneo nacional de Super Smash Bros. Ultimate, que ya supera el centenar de participantes, junto a competiciones de League of Legends, Valorant, EA Sports FC 26, Mario Kart, Tekken 8 y Street Fighter 6.

A ello se sumará una Zona Indie, patrocinada por UNIR, en la que ocho estudios mostrarán sus proyectos. Los visitantes podrán probarlos mediante el llamado "Pasaporte Indie", completar el recorrido y votar por su favorito para elegir el Mejor Juego Indie 2026.

La programación se extenderá también al K-Pop, el cosplay, la ilustración, la artesanía y los talleres participativos. El concurso de K-Pop contará con más de veinte actuaciones individuales y grupales y ya ha agotado todas sus plazas, mientras que más de 50 ilustradores y artesanos participarán en el salón.

Lérez Up espera además atraer a numerosos visitantes de Portugal y contará con invitadas procedentes de Alemania y República Checa, entre ellas una representante checa que formará parte del jurado del concurso de cosplay.

El concejal Alberto Oubiña destacó durante la presentación la consolidación de un evento que ha ido profesionalizando incluso su comunicación, con nuevos canales web y perfiles propios en redes sociales. Para facilitar la visita, la organización ha preparado además una Guía del Visitante de 50 páginas, disponible en formato digital, con los horarios, actividades y principales propuestas de esta quinta edición.