Marisquiño calienta motores en Vigo con un cortometraje sobre deporte adaptado

Cuenta atrás para Marisquiño en Vigo, que calentará motores este miércoles con la presentación de un cortometraje sobre deporte adaptado. La película, que será proyectada en el Auditorio municipal del Concello, fue rodada durante el festival urbano.

Se trata de un pase especial, de acceso libre y gratuito, con apertura de puertas a las 19:30 horas. El encuentro contará con la apertura institucional del alcalde olívico, Abel Caballero; la intervención 'La diferencia hace la diferencia' de Andrea de Beni —comunicador, formador y cofundador de Bionic People—; y una mesa redonda con los protagonistas.

El cortometraje se rodó durante la edición de Marisquiño de 2025, cuando Beauty reunió a atletas con discapacidad de distintos países que practican skate y BMX. Los deportistas participaron aquel año en el programa de deporte adaptado de Marisquiño impulsado con el apoyo de la Fundación BIMBA Y LOLA.

Así, la película se aproxima a sus protagonistas desde la identidad, la comunidad y el placer de hacer lo que aman, alejándose de los discursos convencionales sobre la discapacidad y la superación. Tras iniciar su recorrido por festivales en mayo de 2026, suma ya tres premios y siete participaciones nacionales e internacionales.

Futuro largometraje

Coincidiendo con el regreso de Beauty a Vigo, el equipo rodará entre el 5 y el 9 de agosto una serie de escenas preliminares destinadas al futuro largometraje documental. Contarán con la participación de Andrea De Beni y de varios atletas de las categorías Adaptive Skate y Adaptive BMX.

Entre las secuencias previstas destaca el regreso a “La Bajada”, una escena colectiva inspirada en el imaginario de las películas clásicas de skate. El equipo volverá a la misma localización con cámaras de alta velocidad para registrar la acción en cámara ultralenta y desarrollar una de las imágenes más reconocibles del cortometraje.



El objetivo del largometraje es expandir la historia iniciada en Galicia y acompañar a algunos de sus protagonistas en países como Brasil, Japón, Colombia y Reino Unido. El proyecto continúa actualmente su proceso de desarrollo y financiación.



"Volver a Vigo para presentar el cortometraje es un sueño. Queremos compartirlo con todas las personas e instituciones que hacen posible un evento como Marisquiño y con una ciudad fantástica que nos ha abierto las puertas para rodar esta historia", explica el productor y guionista de Beauty, Fran López Reyes.