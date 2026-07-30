El Galician Freaky Film Festival celebra diez años en Vigo con una amplia programación

El Galician Freaky Film Festival (GFFF), el festival de cine más friki, regresa a la ciudad de Vigo del 17 al 26 de septiembre en la Praza Elíptica.

El cartel oficial y las primeras novedades de su décima edición fueron presentadas este jueves frente al Marco, en un acto en el que participaron el director de la AGADIC, Jacobo Sutil; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la concejala de Igualdad y Comercio, Ana Laura Iglesias; la subdirectora del festival, Miriam Álvarez; y el director del certamen, Juan de Castro.

Uno de los momentos centrales de la presentación fue el descubrimiento del cartel de esta décima edición, dedicado a la película La mosca (The Fly), así como la aparición de Toxie, la mascota del festival este año: un vengador tóxico con un marcado carácter vigués.

Durante el acto también se dio a conocer la programación de la sección GFFF Tribute, creada para rendir homenaje a películas de culto que marcaron la historia del cine fantástico y que continúan influyendo en el imaginario audiovisual contemporáneo. En esta edición especial, el festival homenajeará tres títulos fundamentales de los años ochenta: La mosca, de David Cronenberg; El vengador tóxico (The Toxic Avenger), de Lloyd Kaufman y Michael Herz; y Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little China), de John Carpenter.

La inauguración del festival recuperará el espíritu de las antiguas sesiones dobles de cine con la proyección de La mosca y El vengador tóxico, dos obras convertidas en referentes del género desde perspectivas muy diferentes. La primera está considerada una de las grandes obras del body horror, gracias a la trágica transformación del científico Seth Brundle. La segunda se convirtió en un símbolo del cine independiente estadounidense al combinar humor irreverente y estética gore.

Por su parte, Golpe en la pequeña China será la película encargada de clausurar esta décima edición. El clásico de John Carpenter reúne todos los ingredientes que entusiasman al público del GFFF: artes marciales, fantasía, acción y comedia. Será el broche final a una edición que celebra diez años de amor por el cine fantástico en Vigo.

La programación de esta décima edición crece tanto en duración como en contenidos y se irá desvelando en las próximas semanas con la presentación de nuevas actividades. Entre las citas ya confirmadas figura la segunda Zombie Walk, que se celebrará el 12 de septiembre con un recorrido por la calle Príncipe y que intentará superar los más de 400 participantes de la pasada edición.

También regresará Pequefreak, la programación familiar que ocupará el primer fin de semana del festival con cortometrajes, largometrajes y talleres, tras el éxito de asistencia del año pasado.

Además, la Praza Elíptica volverá a acoger la Feria Freak, habrá un concurso de cómic, una exposición y una subasta benéfica de obras inspiradas en La mosca, presentaciones de libros y de proyectos en desarrollo, mientras que los encuentros profesionales se reforzarán con una ampliación de las actividades dirigidas al sector audiovisual.