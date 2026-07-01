Javier Gutiérrez rueda en este emblemático balneario gallego su próximo proyecto que verá la luz en septiembre

Una vez más, Galicia volverá a formar parte de un proyecto audiovisual. En esta ocasión se trata de "Carta de libertad", un cortometraje de Esther Bravo protagonizado por Javier Gutiérrez y Mónica Regueiro, cuyo rodaje tuvo lugar en el Balneario de Mondariz (Pontevedra).

El cortometraje de Esther Bravo, que ha sido dirigido por Manuel Martín Cuenca y producido por Madre Humo, Tablas y más Tablas y Producciones Off, ya ha terminado su rodaje y verá la luz en el mes de septiembre tras finalizar los correspondientes trabajos de posproducción.

El Balneario de Mondariz como fondo

Actores y equipo técnico del cortometraje "Carta de libertad" Cedida

El Balneario de Mondariz ha acogido el rodaje del cortometraje Carta de libertad, una producción que reúne a los actores Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro y la gallega Raquel Nogueira.

El proyecto, escrito por Esther Bravo y dirigido por Manuel Martín Cuenca, hace de este emblemático rincón gallego uno de los escenarios principales de una historia centrada en las relaciones personales, los sentimientos y los desafíos que pueden surgir tras muchos años de convivencia.

El rodaje se llevó a cabo en diferentes espacios interiores del Balneario de Mondariz, aprovechando también los jardines que lo rodean. La elección de esta localización se debe a que su entorno aporta un marco íntimo y cargado de historia que acompaña el tono de la narración.

Rodaje de "Carta de libertad" en el Balneario de Mondariz Cedida

Este balneario está en pie desde 1873, año desde el que guarda entre sus paredes historias de todo tipo, de amistad, familiares, amorosas... algo que encaja a la perfección con la temática del cortometraje.

La trama sigue a Anna y Pedro, un matrimonio que lleva cerca de veinte años juntos y que atraviesa una profunda crisis. El desgaste provocado por la rutina y la pérdida del deseo hace que Pedro proponga una "carta de libertad", un acuerdo mediante el cual ambos podrían mantener relaciones sexuales con otras personas sin romper su vínculo sentimental.

Lo que inicialmente parecía una solución para salvar la pareja termina enfrentándolos a cuestiones mucho más profundas sobre el amor, la fidelidad y el paso del tiempo, poniendo a prueba su relación.