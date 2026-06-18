Así puedes conseguir entradas gratuitas en un popular cine de Vigo: demuestra si eres un verdadero cinéfilo

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo celebra sus 20 años con una programación muy especial y diversa con opciones para todos los públicos. Una de las actividades propuestas tendrá lugar este viernes 19 y sábado 20, con la realización de un concurso que permitirá a los interesados ganar entradas de cine gratuitas.

Este centro comercial ofrece entradas gratuitas para aquellos que logren superar un concurso de lo más divertido en el que deben demostrar que son verdaderos cinéfilos.

Cómo conseguir entradas gratis en OCine

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo organiza una divertida promoción para los amantes del cine en la que los participantes podrán conseguir entradas gratuitas para disfrutar de una sesión de OCine.

Esta iniciativa está dirigida a todas aquellas personas que quieran poner a prueba sus conocimientos sobre el séptimo arte y pasar un buen rato participando en una actividad entretenida y dinámica.

Para formar parte del concurso, lo primero que debes hacer es acudir al Punto de Información del Centro Comercial Gran Vía e identificarte como miembro del Club de los Disfrutones. Una vez realizado este paso, podrás acercarte al stand habilitado en la Planta 1, situado en la zona de Mango, donde se desarrollará el juego.

Allí tendrás que responder a una serie de preguntas relacionadas con el mundo del cine. Si estás entre las personas capaces de demostrar tus conocimientos cinematográficos, podrás conseguir entradas gratuitas para disfrutar de una película en las salas de OCine.

La actividad se celebrará durante dos jornadas. El viernes 19 de junio estará disponible en horario de 17:00 a 20:00 horas. Por su parte, el sábado 20 de junio se podrá participar tanto por la mañana, de 11:30 a 13:30 horas, como por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas.

Esta iniciativa combina entretenimiento, cultura y premios, convirtiéndose en una gran oportunidad para que los aficionados al cine disfruten de una experiencia diferente mientras demuestran todo lo que saben sobre el cine.