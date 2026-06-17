Vuelven las noches de cine al aire libre en Vigo: El ciclo de Castrelos arranca el día 19 de junio

Vuelven las noches de cine al aire libre en Vigo. Tras el "éxito", en palabras de Abel Caballero, cosechado por esta iniciativa el pasado 2025, este fin de semana se retomará uno de los ciclos más veraniegos con nuevas apuestas audiovisuales.

La cita más cinéfila se celebrará en Castrelos, que acogerá un total de seis proyecciones los días 19, 20, 26, y 27 de junio, y el 3 y el 4 de julio. Los largometrajes elegidos son "Búffalo Kids", "Odio el verano", "Padre no hay más que uno", "Rondallas", "Sonic 3" y "Amigos imaginarios".

"Todo Vigo está invitado porque es una iniciativa gratuita", precisó Abel Caballero, quien animó a los amantes del cine a disfrutar de este evento cultural en un enclave especial como es Castrelos.