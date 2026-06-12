Atresmedia elige Vigo para el estreno exclusivo de su nueva serie

"Que tiemble Hollywood", afirmó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la presentación de Vigo Film Office en Fitur el pasado enero. No iba del todo desencaminado el regidor olívico, ya que uno de los grandes grupos mediáticos de España ha elegido la ciudad olívica para el estreno exclusivo de su nueva serie.

Ágata y Lola, la nueva serie de Atresmedia producida en colaboración con Portocabo, se estrenará este viernes 12 de julio en Atresplayer. Hasta el momento, sólo los asistentes a la segunda edición del Festival Internacional de Series Ría de Vigo han podido disfrutar de esta producción localizada íntegramente en Vigo y alrededores.

La ciudad olívica vivió ayer uno de los grandes momentos del evento, con el pase en primicia de su primer episodio. El visionado fue precedido por una alfombra azul que reunió a parte del equipo artístico y creativo de la serie, congregando a más de un centenar de público vigués en O Tinglado do Porto.

Tras la proyección, tuvo lugar un coloquio con el equipo de la serie: Diego Del Pozo, gerente de ficción de Atresmedia; Eva Martín, actriz que da vida a la inspectora Lola Castro; Alfonso Blanco, el productor ejecutivo; y Oriol Ferrer, el codirector de la serie.

Durante el encuentro, repasaron el proceso creativo y el rodaje de esta ficción que ha convertido Vigo en el escenario principal de la serie, una trama policiaca que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre la empática e impulsiva inspectora de policía, Lola Castro, y una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista, Ágata Díaz.