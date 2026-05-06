Castrelos desvela su cartelera: Las películas que se proyectarán al aire libre en Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, desveló este miércoles la selección de películas que se exhibirán en el Ciclo de Cine de Castrelos. Se trata de una serie de proyecciones que se realizarán al aire libre -en las inmediaciones del propio pazo- este verano.

Así, Caballero adelantó que la iniciativa, que ya se celebró el año pasado, se llevará a cabo los días 19, 20, 26 y 27 de junio, y 3 y 4 de julio.

Las películas seleccionadas son: Buffalo Kids, Odio el verano, la cuarta entrega de Padre no hay más que uno, Rondallas, Sonic 3, y Amigos imaginarios: "Está todo preparado, es una iniciativa que tuvo mucho éxito en Castrelos", concluyó el regidor vigués.