La Academia de Cine vuelve a Vigo con su programa 'Rueda' de formación audiovisual

La Academia de Cine ha vuelto a escoger Vigo para desarrollar su programa 'Rueda' de formación audiovisual. Así lo ha confirmado este jueves el alcalde Abel Caballero, quien ha recordado que esta actividad traerá a la ciudad a "cineastas de primer nivel".

Es el tercer año que la Academia de Cine elige Vigo como una de las sedes de este programa, que incluye actividades formativas y proyecciones abiertas al público. Impulsado también por la Vigo Film Office, 'Rueda' se celebrarán en la ciudad olívica entre el 20 y el 24 de abril.

Mentorías, actividades formativas y sesiones abiertas al público y para centros educativos serán algunas de las actividades en las que participarán conocidos cineastas como Aitor Arregi, Alain Guiraudie, Pilar Palomero y Celia Rico. También los gallegos Diana Toucedo, Anxos Fazáns, Guillermo de Oliveira, Miguel Barros y Noemí Chantada. "Un grupo de gente de toda España habla de cine, estudia cine, analiza cine y ven muy bien lo que puede aportar Vigo para el cine", ha apuntado Caballero.

Las directoras Pilar Palomero y Celia Rico serán las mentoras de los proyectos de los seis participantes del programa Rueda en esta edición de Vigo. Una de ellas será la viguesa Eira Cid, que acudirá con el resto de sus compañeros el lunes 20 y el martes 21 al Museo Marco. El martes 21 por la tarde se unirán al encuentro los veinte participantes del programa Residencias y un grupo de cineastas gallegos seleccionados para participar en el resto de actividades programadas.

Además, los cineastas disfrutarán el jueves en un taller impartido por el Equipo SOPA, una agencia creativa especializada en la conceptualización de marcas y el desarrollo de sus mundos visuales, verbales y experienciales que han trabajado para series como La Mesías, El otro lado o Arde Madrid. También compartirán impresiones con el cineasta gallego Guillermo de Oliveira, con el guionista Miguel Barros y la directora de casting Noemí Chantada en el Espacio Redeiras de la Universidade de Vigo.

El último día, los participantes se desplazarán al Museo Verbum para conocer otra parte de la ciudad y compartir sus experiencias y proyectos con el grupo. Completarán las actividades destinadas a los residentes un recorrido por la Ría de Vigo y una formación sobre el consentimiento impartido por Andrea Isasi, directora de casting y coordinadora de intimidad para cine, televisión y teatro.

"Queremos que conozcan muy bien Vigo, que estén familiarizados con Vigo para que, en su momento, elijan Vigo como plató de rodaje", ha concluido Caballero, que ha valorado el trabajo de la Vigo Film Office. "Estamos potenciando estas acciones porque ser plató de rodaje una ciudad es implicar en la ciudad el desarrollo de la cultura cinematográfica", ha afirmado.

Proyecciones abiertas a la ciudadanía

Las proyecciones abiertas a la ciudadanía comenzarán el martes 21 de abril con la proyección de As liñas descontinuas en el Museo Marco, que contará con la presentación de su directora, Anxos Fazáns. El jueves 23 de abril, en el Auditorio del Concello se proyectará Miséricorde, seguida de un coloquio con Alain Guiraudie. Por último, el viernes, el Museo Marco recibirá a Aitor Arregi y a la historia que ha dirigido con José María Goenaga, Maspalomas.



El encuentro ofrece también actividades para centros educativos de la ciudad. La consultora y experta en diversidad y representación en el audiovisual Salima Jirari mantendrá dos charlas con alumnos del IES Politécnico de Vigo y del CIFP Audiovisual de Bouzas en las que les animará a reflexionar sobre los estereotipos presentes en el audiovisual.

Además, Aitor Arregi participará el viernes en un encuentro con los alumnos de la Escuela de Arte Dramático de Galicia (ESADG) en el que les acercará su experiencia en la dirección de películas como La trinchera infinita, Marco y Maspalomas.