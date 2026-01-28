La Deputación de Pontevedra lanza su propio "Netflix provincial" con contenidos de interés

DepoPlay es la nueva apuesta de la Deputación de Pontevedra para acercar esta administración a la ciudadanía por medio del audiovisual. Se trata de un canal digital mediante el que se difundirán contenidos audiovisuales relacionados con la actividad institucional y con la propia provincia pontevedresa.

Luis López, mandatario provincial, explicó que DepoPlay es "unha nova plataforma que se enmarca na estratexia de dixitalización e modernización das canles de comunicación do organismo provincial, coa que imos seguir avanzando na nosa máxima de tender pontes e estar preto da cidadanía".

La plataforma, un "Netflix" con contenido de la provincia, estará disponible a partir de hoy jueves, día 28 de enero, y en ella se podrá visualizar contenido deportivo, curiosidades, videos relacionados con el turismo o con el propio Museo de Pontevedra. También piezas sobre el trabajo del Gobierno, sobre la igualdad, la cultura o la lengua.

El canal, que cuenta también con un buscador de contenidos, está operativo en la dirección https://play.depo.gal y accesible a través de diferentes dispositivos.