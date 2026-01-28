La Deputación de Pontevedra lanza su propio Netflix provincial.

La Deputación de Pontevedra lanza su propio "Netflix provincial". Diputación de Pontevedra

Audiovisual

La Deputación de Pontevedra lanza su propio "Netflix provincial" con contenidos de interés

La ciudadanía tendrá acceso a información audiovisual relacionada con la actividad del gobierno provincial, así como a contenido deportivo o curiosidades

También te podría interesar: Récord turístico en la provincia de Pontevedra: 2025 atrajo a 1,8 millones de viajeros

Publicada

DepoPlay es la nueva apuesta de la Deputación de Pontevedra para acercar esta administración a la ciudadanía por medio del audiovisual. Se trata de un canal digital mediante el que se difundirán contenidos audiovisuales relacionados con la actividad institucional y con la propia provincia pontevedresa.

Luis López y Marta Larralde en FITUR 2026

Luis López, mandatario provincial, explicó que DepoPlay es "unha nova plataforma que se enmarca na estratexia de dixitalización e modernización das canles de comunicación do organismo provincial, coa que imos seguir avanzando na nosa máxima de tender pontes e estar preto da cidadanía".

La plataforma, un "Netflix" con contenido de la provincia, estará disponible a partir de hoy jueves, día 28 de enero, y en ella se podrá visualizar contenido deportivo, curiosidades, videos relacionados con el turismo o con el propio Museo de Pontevedra. También piezas sobre el trabajo del Gobierno, sobre la igualdad, la cultura o la lengua.

El canal, que cuenta también con un buscador de contenidos, está operativo en la dirección https://play.depo.gal y accesible a través de diferentes dispositivos.