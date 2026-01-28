Antología por Gaza: El proyecto solidario coordinado por un barcelonés afincado en Vigo
Más de medio centenar de autores se han unido para sacar adelante un cómic "contra la indiferencia"
¿Qué puede hacer un ilustrador de cómic contra la barbarie? Lo que sabe hacer: Ilustrar. Eso pensó una vez más David Braña, barcelonés afincado en Vigo desde hace más de dos décadas y coordinador de un proyecto en el que participan 55 autores y autoras: "PAZ. Antología solidaria por Gaza".
La creación sin ánimo de lucro, que ya es una realidad gracias a las aportaciones solidarias en Verkami -en apenas un mes se han recaudado cerca de 7.000 euros-, busca ir más allá ahora y recaudar "lo máximo posible" para aumentar la donación solidaria a las ONG Médicos Sin Fronteras y UNRWA.
Tal y como argumentan sus promotores, el libro se ha concebido como "un acto cultural y solidario: Un posicionamiento claro desde el cómic y la ilustración para decir que no todo vale, que el silencio también es una forma de violencia y que el arte puede y debe ser una herramienta de conciencia".
Con las donaciones efectuadas se podrá acceder a una serie de recompensas: Desde la edición solidaria del cómic, hasta láminas exclusivas, ediciones especiales y arte donado por los autores y autoras. Se prevé que todo lo anterior y de cara a dar respuesta a las acciones solidarias, esté listo para el envío el próximo mes de septiembre.
Toda la información del proyecto solidario puede consultarse en este enlace.