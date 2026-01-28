Antología por Gaza: El proyecto solidario coordinado por un barcelonés afincado en Vigo

¿Qué puede hacer un ilustrador de cómic contra la barbarie? Lo que sabe hacer: Ilustrar. Eso pensó una vez más David Braña, barcelonés afincado en Vigo desde hace más de dos décadas y coordinador de un proyecto en el que participan 55 autores y autoras: "PAZ. Antología solidaria por Gaza".

La creación sin ánimo de lucro, que ya es una realidad gracias a las aportaciones solidarias en Verkami -en apenas un mes se han recaudado cerca de 7.000 euros-, busca ir más allá ahora y recaudar "lo máximo posible" para aumentar la donación solidaria a las ONG Médicos Sin Fronteras y UNRWA.

Tal y como argumentan sus promotores, el libro se ha concebido como "un acto cultural y solidario: Un posicionamiento claro desde el cómic y la ilustración para decir que no todo vale, que el silencio también es una forma de violencia y que el arte puede y debe ser una herramienta de conciencia".

Con las donaciones efectuadas se podrá acceder a una serie de recompensas: Desde la edición solidaria del cómic, hasta láminas exclusivas, ediciones especiales y arte donado por los autores y autoras. Se prevé que todo lo anterior y de cara a dar respuesta a las acciones solidarias, esté listo para el envío el próximo mes de septiembre.

Toda la información del proyecto solidario puede consultarse en este enlace.