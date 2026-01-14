Premios Feroz: las peluquerías de Pontevedra se encargarán del estilismo

Las peluquerías de Pontevedra volverán a tener un papel protagonista en la gala de los Premios Feroz, que se celebrará el próximo 24 de enero. El cuidado de la imagen de nominados y asistentes correrá a cargo de la Asociación de Peluquerías de Pontevedra, cuyos profesionales se encargarán de peinado y maquillaje en las horas previas a la ceremonia.

El operativo se articulará a través de una peluquería "efímera" instalada en el Hotel Galicia Palace, donde trabajarán equipos de 18 establecimientos procedentes de Pontevedra, Marín, Cambados y Baiona. La presidenta del colectivo, Beatriz Pintos, ha explicado que el acuerdo alcanzado con la organización de los premios permitirá que el trabajo se realice de manera totalmente altruista.

"Para nosotras es un escaparate", ha subrayado Pintos, que ha agradecido la visibilidad que les otorgan los Feroz y que se amplificará en redes sociales y medios especializados, ya que las profesionales podrán compartir fotos y vídeos de las estrellas a las que atiendan e incluso mostrar su participación en publicaciones del ámbito de la belleza.

Tras el buen sabor de boca de la edición anterior —cuando atendieron a más de setenta invitados—, el despliegue vuelve a repetirse con un reparto de tareas definido: catorce peluquerías trabajarán en el Galicia Palace y otras cuatro se situarán entre la alfombra roja y el backstage para los últimos retoques.

La concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, ha puesto en valor la capacidad del equipo para "solventar todas las incidencias" y ha reiterado una reivindicación histórica del sector: la rebaja del IVA, una demanda compartida por peluquerías de toda Galicia y de España.

Premio Feroz SGAE a la Mejor Dirección

La Sociedad General de Autores y Editores, a través de la Fundación SGAE, y los Premios Feroz han firmado un acuerdo de colaboración por el que la entidad de gestión dará nombre al Premio Feroz SGAE a la Mejor Dirección, en la ceremonia que se celebrará el 24 de enero de 2026 en Pontevedra, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

El presidente de Fundación SGAE, Juan José Solana, ha destacado que los Feroz se han consolidado como una cita clave del audiovisual español por su "calidad" y "credibilidad", y ha defendido la importancia de apoyar una categoría que reconoce la labor creativa detrás de las obras. Con este paso, ambas instituciones refuerzan su voluntad de visibilizar y respaldar el trabajo de autores y autoras del audiovisual en español.