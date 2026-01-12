Así podrás seguir los Premios Feroz en Pontevedra junto a los nominados en el Recinto Ferial

Con el objetivo de devolver a los vecinos de Pontevedra "todo lo que nos están dando", el Concello de Pontevedra ha anunciado este lunes que sorteará 10 entradas dobles y nominales para poder asistir a la gala de los Premios Feroz que se celebrará el próximo sábado, 24 de enero, en el Recinto Ferial.

"Sabemos que es insuficiente para los 84.000 pontevedreses y pontevedresas, pero es un guiño para que la ciudad siga estando presente en algo que es de ellos y de ellas", ha declarado la concejala de Promoción de la Ciudad, Anabel Gulías.

El sorteo ante notario se celebrará este jueves, 15 de enero, en el Teatro Principal. A las 16:00 horas se abrirán las puertas para entregar los números a los que quieran participar y el sorteo comenzará a las 17:00 horas. Según ha desgranado la edil, "solamente se va a entregar un ticket por persona y la posesión del ticket es imprescindible para el sorteo".

Así, los ganadores deberán estar presentes en el momento de la extracción del número y, en caso contrario, la organización decidirá si la entrada se volverá a sortear o no.

Además, al igual que el año pasado, se habilitará el Pazo da Cultura para seguir en directo la retransmisión de la gala, con un aforo para 900 personas. De nuevo, "pasarán a saludar a los pontevedreses y a las pontevedresas un nutrido número de actores, actrices y directoras" durante la gala, tanto en el auditorio grande como en el salón de actos.

Las invitaciones para asistir a esta retransmisión podrán retirarse a partir de este sábado, 17 de enero, en la Caseta de Turismo de Montero Ríos. La entrega será presencial, con un máximo de dos entradas por persona, en el horario habitual de la oficina.

Para disfrutar de la llegada de los artistas, la carpa de la alfombra roja se colocará este año perpendicular a la entrada, "por lo que un mayor número de personas se va a poder acercar, con los sistemas de seguridad adecuados, de un lado a otro", ha añadido Gulías.

Invitaciones oficiales

Entre los invitados institucionales confirmados se encuentran el conselleiro de Cultura de la Xunta, tras la negativa del presidente de la Xunta, y representantes de AGADIC. También se cursaron invitaciones a la Universidade de Vigo, al tejido empresarial local —agradeciendo especialmente a la Asociación de Peluquerías— y a entidades audiovisuales como AGAPI o la Academia Galega do Audiovisual.

De las 165 invitaciones oficiales, 15 más que el año pasado, de las que dispone el Concello, se ha priorizado el tejido social y audiovisual por encima de la representación institucional clásica.

La Diputación de Pontevedra gestionará sus propias 10 invitaciones cumpliendo con el convenio firmado con el Concello para la financiación de Feroz 2026.

Este lunes ya ha comenzado el montaje de la escenografía, que conllevará cambios de tráfico que el Concello anunciará en los próximos días.