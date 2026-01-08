Netflix prepara una misteriosa sorpresa en Vigo: lectura de cartas y regalos en Vía Norte

Netflix está preparando una nueva sorpresa para vigueses y viguesas. La plataforma audiovisual ha publicado un misterioso vídeo en redes sociales en el que anuncia una nueva acción comercial en Vigo.

En el reel, puede observarse una mano desvelando una carta con el nombre de la ciudad olívica escrito, aparentando el tapete de una lectura de cartas. Y es que todo apunta a una actividad relacionada con la mística.

"Vigo, este futuro sí lo vas a ver venir", ha escrito la compañía en la descripción del vídeo, en el que invita a los ciudadanos a disfrutar de lectura de cartas, regalos y más sorpresas, así como a descubrir su futuro y el de Netflix.

Operarios de la empresa del sector audiovisual se encuentran montando este jueves las instalaciones, ubicadas en el cruce entre Vía Norte y la calle Urzáiz y compuestas por una carpa y una food truck. La acción se llevará a cabo este fin de semana y estos serán los horarios: