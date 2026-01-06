Está en Netflix: la película de comedia negra y thriller protagonizada por Luis Zahera que no puedes perderte

En días de mucho frío, lo que más apetece es quedarse en casa en buena compañía, con una manta en el sofá, unas palomitas y una buena película para que el tiempo pase volando. Hoy en día, con tantas plataformas, resulta muy complicado decidirse por una película o serie. Para que no pierdas más tiempo eligiendo, te recomendamos una película de Netflix protagonizada por uno de los mejores actores gallegos: Luis Zahera.

Se trata de El Correo, una película estrenada en enero de 2024 que, además de Zahera, cuenta con más talento gallego, como el del conocido Luis Tosar. A ellos se suman Arón Piper, María Pedraza, Laura Sépul, Nourdin Batán y José Manuel Poga, entre otros.

Película que mezcla la comedia negra y el thriller en Netflix

El Correo es una película española estrenada en 2024 que mezcla thriller, drama y comedia negra para retratar el auge del dinero negro en la España de principios de los 2000. La historia se sitúa en 2002, en plena llegada del euro, un momento clave en un mundo marcado por la ambición, la corrupción y el deseo de ascenso social.

La dirección corre a cargo de Daniel Calparsoro, un cineasta con amplia experiencia en el cine de acción y suspense. El guion, escrito por Patxi Amezcua junto a Alejo Flah, construye un relato tenso, irónico y de crítica social. La producción es de Vaca Films, productora gallega entre las más destacadas del cine español actual.

La película sigue a Iván Márquez, un joven de Vallecas interpretado por Arón Piper, que empieza trabajando como aparcacoches en un exclusivo club de golf de Madrid. Su ambición lo lleva a convertirse en un mensajero de una organización criminal, transportando dinero entre distintas ciudades europeas.

Sin embargo, Iván aspira a más y pone sus ojos en la Costa del Sol, donde el poder, la corrupción y el dinero fácil alcanzan su máxima expresión. Pero esto no es todo, Iván también quiere conseguir el amor de Leticia (María Pedraza), hija de Francisco Escámez (Luis Tosar).

Lo que Iván no sabe es que en mitad de su camino va a aparecer el comisario Manuel Roig (Luis Zahera), un policía diferente a lo común, capaz de adaptarse a cualquier situación con total flexibilidad para conseguir lo que se propone.

Crítica de El Correo

En su primera semana, El Correo se estrenó en 322 cines y lideró la taquilla recaudando 530.547 euros, para un promedio por copia de 1.648 euros.

La película recibió una acogida por la crítica un poco desigual, aunque mayoritariamente positiva. Gran parte de críticos destacan su ritmo ágil, su buena puesta en escena y la capacidad de Daniel Calparsoro para construir un thriller dinámico y entretenido, con una clara inclinación hacia la corrupción y el dinero negro en la España de los 2000.