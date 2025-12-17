La Rondalla Gran Sol del área metropolitana de Vigo conquista La Revuelta: "Orgullo galego"

La rondalla "El Gran Sol", creada por músicos del área metropolitana de Vigo para la grabación de "Rondallas", la última cinta de Daniel Sánchez Arévalo, visitó y conquistó La Revuelta de RTVE a ritmo de gaitas y panderetas.

Los músicos que formaron parte del espacio conducido por David Broncano hicieron su propia versión de Thunderstruck, de la mítica banda de culto AC/DC, y la actuación fue recibida en las redes, por muchos, como "la mejor de la temporada".

Esta iniciativa, además de promocionar la nueva película -que llegará a los cines el próximo 1 de enero- forma parte de la estrategia de la Radio Televisión pública para dar cabida y representación a todas las culturas del país.

Desde el municipio de Mos, uno de los enclaves culturales de las rondallas, aplaudieron la actuación: "A nosa cultura, tradición e identidade. Un orgullo para Mos e para todo o movemento rondalleiro galego".