El Galician Freaky Film Festival abre la convocatoria para su décima edición

El Galician Freaky Film Festival (GFFF) ha abierto el plazo de inscripción de películas que formarán parte de su décima edición (#X edition), que se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre de 2026.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 11 de mayo de 2026 a través de las plataformas Filmfreeway y Festhome, y mediante el formulario disponible en la web oficial del festival, donde también pueden consultarse las bases completas.

La convocatoria está abierta a cineastas profesionales y aficionados de cualquier parte del mundo, sin límite de obras por autor, siempre que hayan sido producidas en 2024 o posteriormente. Solo se admitirán cortometrajes de hasta 30 minutos de duración, encuadrados en los géneros de terror, fantasía, ciencia ficción o freak.

Además, podrán presentarse trabajos dirigidos al público infantil y familiar para la Sección Oficial Pequefreak, el festival paralelo que desde hace cinco años acerca la cultura freak a las nuevas generaciones.

Los cortometrajes seleccionados formarán parte de la sección oficial y optarán a 11 premios otorgados por el público y un jurado especializado.

Como principal novedad, el GFFF concederá por primera vez el Méliès d’Argent (Méliès de Plata) a la mejor obra europea, tras su incorporación a la Federación Méliès, lo que permitirá al corto ganador competir directamente por el Méliès d’Or.

Además, el festival estrenará el Freak Pitch, un concurso para proyectos de cortometraje en fase de preproducción, que premiará con dos galardones de 500 euros al mejor proyecto freak y al mejor proyecto gallego, con el objetivo de impulsar la creación y producción de cine fantástico y freak, especialmente de origen gallego.