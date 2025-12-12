Vigo acoge el preestreno de 'Rondallas', que se podrá ver en los cines a partir del 1 de enero

La película Rondallas, dirigida y escrita por Daniel Sánchez Arévalo, llegará a los cines el próximo 1 de enero tras celebrarse este jueves su preestreno en los Cines Tamberlick de Vigo.

El largometraje, que fue presentado el pasado mes de septiembre en el Festival de San Sebastián, ha sido rodado en la provincia de Pontevedra y se trata de la sexta película del realizador, responsable de títulos como Azul oscuro casi negro, Primos o Diecisiete.

Además, Rondallas cuenta con un reparto íntegramente gallego encabezado por Javier Gutiérrez, María Vázquez y Tamar Novas, junto a otros intérpretes como Carlos Blanco, Xosé A. Touriñan, Marta Larralde, Judith Fernández o Fer Fraga.

La cinta se rodó en 2024, con A Guarda como principal localización, y escenarios adicionales en Baiona, Oia, Tui y Vigo.

Rondallas es una comedia vitalista dirigida a todos los públicos que narra cómo un pequeño pueblo marinero intenta recuperar su rondalla tras dos años de luto por el naufragio de uno de sus pesqueros.