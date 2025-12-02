El Festival de Cans anuncia las fechas para su XXIII edición en 2026

El Festival de Cans ha anunciado este martes las fechas en las que se celebrará su XXIII edición, que será del martes 19 al sábado 23 de mayo de 2026.

Los días centrales serán el viernes 22 y el sábado 23 de mayo, y desde la organización anuncian que el certamen está trabajando para cerrar la financiación a través de las administraciones públicas y buscando nuevos patrocinadores privados.

Además, como cierre del año, ha terminado con éxito una nueva edición de Cinemaldea, el ciclo que se desarrolla a lo largo del mes de noviembre en las parroquias del Concello de O Porriño.

Más de 350 personas han asistido a las proyecciones en los centros culturales de aldeas como Orbenlle, Atios, Cans y A Forna de Budiño; precisamente estas han sido las que más público han congregado.

El ciclo Cinemaldea busca proyectar los cortos premiados en Cans en lugares donde habitualmente no hay acceso al cine, además de darle visibilidad a los nuevos creadores.