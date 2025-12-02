Carla Simón recibe el I Premio de Cinematografía de Novos Cinemas y reivindica su vínculo con Galicia Novos Cinemas

La directora y guionista catalana Carla Simón se ha convertido este martes en la primera galardonada con el Premio de Cinematografía del festival Novos Cinemas de Pontevedra, un galardón creado en el décimo aniversario del certamen para reconocer a cineastas cuya obra asume riesgos y encarna la esencia del festival.

Ocho años después de presentar en la ciudad su ópera prima Estiu 1993, Simón ha regresado para inaugurar un palmarés que busca distinguir miradas valientes. Arropada por su familia y emocionada, la autora de Romería ha expresado que el premio le da "fuerza para seguir haciendo un cine honesto, que nazca desde dentro".

El premio, una escultura creada por Eva Tarrío, se lo entregó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Durante la ceremonia, Simón ha reivindicado su profundo vínculo personal con Galicia, donde ambientó Romería y donde afirma haber encontrado sus raíces paternas. Para Simón, este regreso ha supuesto el cierre de un ciclo vital y creativo centrado en su familia y sus orígenes, destacando que el reconocimiento premia el "riesgo creativo y la coherencia ética y estética" que defiende en su obra.

Además, ha aprovechado para pedir mejoras en la conciliación dentro del sector audiovisual, especialmente para creadoras con hijos, y ha asegurado que este galardón marca "un nuevo comienzo" que le emociona vivir en la que considera "su otra casa".

Programación

Este martes, el Festival Internacional de Cine de Pontevedra también ha presentado su programación para la edición que tendrá lugar del 9 al 14 de diciembre, con películas procedentes de 18 países y un destacado bloque formativo.

El evento celebra su décimo aniversario con novedades como las secciones Terra Lab, dedicada a la asesoría de nuevos proyectos, y Ágora, un espacio profesional para el sector. Además, la sección Foco estará por primera vez centrada en una productora, la argentina Un Puma.

La apertura correrá a cargo de As líñas discontínuas, de Ángeles Fazáns, y la clausura con Así chegou a noite, de Ángel Santos.