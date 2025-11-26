Vigo, Mos, Ponteareas y O Porriño, localizaciones de "A morte nos teus ollos"

Ponteareas es estos días escenario de un nuevo thriller. Se trata de "A morte nos teus ollos", dirigida por el vigués Guillermo de Oliveira y que tendrá en el área metropolitana de Vigo diversas localizaciones.

Más concretamente, la estación de autobuses ponteareana se convirtió esta semana en una comisaría de policía para la grabación de una de las secuencias. Este mismo espacio fue visitado por el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil. Precisamente, la Xunta de Galicia es una de las entidades colaboradoras de este proyecto.

Vigo y otros municipios del área como O Porriño y Mos estarán presentes en la cinta, producida por la empresa gallega Sétima junto a Sideral Cinema y Atresmedia Cine. Más de 80 personas trabajan en esta pieza audiovisual, que estará protagonizada por Pepe Lorente e Iván Marcos.

"A morte nos teus ollos" se está rodando íntegramente en gallego, y gozó de una subvención de 320.000 euros, además de otras aportaciones previas del ente público autonómico.



La trama se sitúa en Vigo en 1994. Deza y Estrada son los protagonistas de la película, el primero es un peculiar policía nacional que lleva tres años suspendido por una disputa familiar. Estrada, por su parte, es un adicto al juego y ha sido relegado en el cuerpo policial por su carácter conflictivo. Planea un crimen perfecto para solucionar todos sus problemas y quiere contar con la ayuda de Deza.