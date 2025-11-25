Carla Simón, primera premiada del Festival Novos Cinemas de Pontevedra

La directora de Romería, Carla Simón, es la primera galardonada en el Festival Novos Cinemas de Pontevedra, que conmemora su décimo aniversario con la inauguración del bautizado como Premio de Cinematografía destinado a "destacar miradas singulares y comprometidas con el lenguaje cinematográfico".

El galardón busca, por otro lado y según la organización, "reconocer la implicación autoral", el "riesgo creativo" y la "coherencia ética y estética" que marcan una cinematografía "viva y transformadora".

El premio se entregará a Simón el próximo martes, día 2 de diciembre, en un acto abierto al público a las 12:30 horas en el Teatro Principal de Pontevedra, por una obra "personal ética y sensorial" que "encarna el espíritu del festival" al "interpelar, emocionar y abrir nuevas formas de comprender el mundo".

Según ha recalcado el festival y ha recogido Europa Press, Simón destaca por un estilo "naturalista" y enfocado en "historias íntimas sobre la familia y la memoria", así como por una trayectoria marcada por el reconocimiento en certámenes como Cannes, Premios Goya, Premios Feroz, Oso de Oro en el Festival de Berlín o el Premio Nacional de Cinematografía.