Premios Feroz 2025 en Pontevedra.

Premios Feroz 2025 en Pontevedra. Premios Feroz / Shutterstock

Audiovisual

Pontevedra "se mete en el papel" de Los Feroz con unas jornadas sobre periodismo y cine

Diferentes profesionales abordarán la situación actual de esta parcela de la comunicación relacionada con el audiovisual

Más información: Pontevedra lanza una Oficina del Cine para transformar la ciudad en un plató de rodaje

Publicada

Pontevedra calienta motores para acoger una nueva edición de los Premios Feroz y lo hace con unas jornadas sobre periodismo y cine para las que contará con profesionales especializados en materia. 

Rodaje en el Astillero San Enrique

Así, el Concello de Pontevedra, en colaboración con el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, organizará una conversación abierta y dirigida al público profesional que llevará por título "Informar sobre cine". 

La cita será el próximo 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Casa da Luz de la Boa Vila. Se buscará fomentar la reflexión sobre la información cinematográfica y buscar respuestas, desde la realidad gallega, a los retos e interrogantes que, hoy por hoy, condicionan la profesión periodística en el ámbito audiovisual. 

A continuación se celebrará una mesa redonda que contará con la participación de María Guerra, presidenta de la AICE desde 2018 y directora y presentadora del programa de cine La Script. También de Ángel Suanzes, periodista cinematográfico, y de Andrea Vila, comunicadora cultural y audiovisual. 

Las plazas serán limitadas y deberán formalizarse en este enlace https://forms.gle/e2h219RDqq2tcw9t8. Para más información es posible contactar en el correo electrónico xornalistas@xornalistas.gal o en el teléfono 981 935 670.