Pontevedra "se mete en el papel" de Los Feroz con unas jornadas sobre periodismo y cine

Pontevedra calienta motores para acoger una nueva edición de los Premios Feroz y lo hace con unas jornadas sobre periodismo y cine para las que contará con profesionales especializados en materia.

Así, el Concello de Pontevedra, en colaboración con el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, organizará una conversación abierta y dirigida al público profesional que llevará por título "Informar sobre cine".

La cita será el próximo 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Casa da Luz de la Boa Vila. Se buscará fomentar la reflexión sobre la información cinematográfica y buscar respuestas, desde la realidad gallega, a los retos e interrogantes que, hoy por hoy, condicionan la profesión periodística en el ámbito audiovisual.

A continuación se celebrará una mesa redonda que contará con la participación de María Guerra, presidenta de la AICE desde 2018 y directora y presentadora del programa de cine La Script. También de Ángel Suanzes, periodista cinematográfico, y de Andrea Vila, comunicadora cultural y audiovisual.

Las plazas serán limitadas y deberán formalizarse en este enlace https://forms.gle/e2h219RDqq2tcw9t8. Para más información es posible contactar en el correo electrónico xornalistas@xornalistas.gal o en el teléfono 981 935 670.