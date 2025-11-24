Aitana Lago, periodista viguesa: "Cuando los niños de mi colegio veían los Simpson, yo veía las noticias"

Aitana Lago Sánchez es una periodista de Vigo que, en poco tiempo, ha logrado tocar techo en Galicia en lo que a la parcela de presentar programas y entretenimiento se refiere. Hace poco más de dos meses, la comunicadora recibió la llamada de uno de los estandartes de la televisión pública gallega, Xosé Ramón Gayoso, para copresentar el legendario Luar, inamovible de la parrilla de la TVG desde hace más de tres décadas.

Su incorporación responde a un interés del ente público por dar cabida a nuevas caras en antena, también en lo que tiene que ver con formatos más amenos. La presentadora viguesa aceptó de buena gana el reto, aunque asegura que no tiene miedo a afrontar los que sean necesarios si un día esta etapa del periodismo se termina.

¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo del periodismo?

Bueno, yo creo que siempre tuve claro que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con hablar. Es verdad que, cuando era pequeña, me llamaba mucho la atención el Derecho. Siempre tuve una vena yo ahí muy justiciera y pensé que iba a cambiar el mundo. Un día me explicaron que, de estudiar derecho, también tendría que defender a personas culpables. Y dije no, pues entonces no. Me di cuenta de que lo que me gustaba era el periodismo. Me acuerdo de que todos los niños en mi colegio veían los Simpson y yo nunca podía porque veía el telediario, que era lo que ponían mis abuelos. Me fascinaba ver, sobre todo, a las chicas, cómo daban las noticias. También me gusta mucho el deporte y, por extensión, el periodismo deportivo.

Ahora mismo se encuentra copresentando Luar, pero, ¿cuál ha sido su trayectoria hasta llegar ahí?

Yo empecé en Informativos Telecinco, en donde estuve muy poquito tiempo, y luego me pasé a Antena 3, en Santiago. Nunca fui becaria. De ahí me pasé a programas de entretenimiento y el primero que hice fue "Xente marabillosa" para la televisión gallega. Después "Xuntos", en donde volví a trabajar de reportera de directos. Tras ellos fui redactora en el programa "Hit List", presentado por Miriam Rodríguez, y de ahí ya me tocó presentar la gala del 25 de julio y luego surgió la oportunidad de Luar.

Es curioso el hecho de que no haya pasado por ser becaria en el ámbito del periodismo, porque las oportunidades suelen aparecer tras pasar por ese primer contacto laboral.

A ver, la verdad es que yo estudiaba en Madrid y tenía dos trabajos para poder permitirme vivir en la capital. Trabajaba de camarera en una discoteca y en una tienda de ropa. Entonces es que no tenía tiempo para poder tener otro trabajo y encima gratis. Esa es la realidad. O sea, no me daba la vida. Me puse a buscar trabajo lo antes que pude y lo encontré en varias redacciones, pero claro, en todas te pedían ser becario, al menos, durante un año. Yo no podía. Fue entonces cuando me metí en un curso de especialización relacionado con presentar en televisión y demás. Es verdad que tenía unas estadísticas muy altas de empleabilidad. Lo hice y, al poco tiempo, ya estaba haciendo las maletas para volver a Vigo porque al día siguiente de subir el vídeobook me estaban llamando de Telecinco. Entonces bueno, supongo que ha sido un poco de suerte mezclado con talento, trabajo y estar en el momento oportuno, la verdad.

¿Y cómo surgió la oportunidad de trabajar en Luar que, a día de hoy, sigue siendo uno de los motores de la cadena pública gallega?

Todo vino un poco dado a raíz de que presenté la gala del Día de Galicia. Para ofrecerme presentarla simplemente un día me llamaron de la TVG, me dijeron que ya me habían visto de reportera en varios programas y que también conocían el trabajo que hacía de divulgación del Gallego y de Galicia por redes sociales. Presenté la gala y, a los dos días, me llamó Gayoso y me dijo que si quería copresentar Luar.

Entiendo que para su familia es bastante ilusionante verla ahí.

Para mí es un sueño porque obviamente mi familia está súper ilusionada. Siempre digo que yo veía Luar con mi abuelo y ahora mi abuelo ve cómo presento Luar.

Luar es un programa que siempre ha calado mucho entre la gente más mayor. No sé si hay posibilidad de sumar a un público más joven.

Luar es lo que es: Un programa de entretenimiento de Galicia y de música tradicional gallega. Evidentemente, nuestro target es gente de más de 65. Pero también es cierto que, últimamente, el canal en general está intentando abrirse a la gente más joven. Entendemos que en la Televisión de Galicia entramos todos. Yo creo que mi presencia ya es parte de ese intento de llamar o atraer un poco más a la gente joven.

Al trabajar en un programa de tanto arraigo en Galicia, entiendo que es necesario tener un conocimiento profundo de la cultura e idiosincrasia gallega. ¿Cómo se siente en ese aspecto?

En Luar nunca dejas de aprender. Mi compañero es Gayoso, que yo creo que es la persona que más y mejor conoce Galicia. Luego tenemos un equipo maravilloso del que no paro de aprender. Yo creo que es importante ya no solo conocer, sino estar muy concienciada de nuestra cultura, de la importancia que tiene, y de lo fundamental que es mantener, cuidar y proteger el gallego. No soy la más experta ni muchísimo menos, de hecho, viví seis años fuera. Pero, incluso viviendo en Madrid, siempre intenté hacer mucha lectura en gallego, ver series en gallego, escuchar música en gallego. Me considero una friki de la cultura gallega, me fascina desde pequeña.

Ana Peleteiro manifestó hace poco que tenía la sensación de que cada vez había más gente hablando gallego y de que había una vuelta al origen, a defender lo propio, especialmente, por parte de la gente más joven. ¿Coincide con ella?

Yo sinceramente creo que sí, estoy de acuerdo con Ana, de hecho, un día lo hablamos. Hay una corriente de gente que dice que es que ahora está de moda hablar en gallego porque así te haces viral, pero no creo que tenga que ver con eso. Pienso sinceramente que los jóvenes nos hemos dado cuenta de que vivimos en un paraíso. Creo que se lo tenemos que agradecer a los madrileños que vienen aquí en masa. Es como, si los de fuera aprecian nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros paisajes, nuestro todo, ¿por qué nosotros no?

Volviendo a su faceta profesional, con apenas 25 años podría decirse que ha tocado techo en lo que tiene que ver con presentar programas de entretenimiento en Galicia. No sé si le gustaría seguir dedicándose siempre a la pantalla y, en el caso de que así sea, ¿le inquieta que esa corriente incansable de buscar siempre nuevos rostros o más jóvenes para pantalla le pueda afectar?

Bueno, yo soy un culo un poco inquieto, la verdad tengo un formiguillo. Entonces me apasiona y me encanta la televisión porque me parece que es un medio de divulgación y de entretenimiento maravilloso, perfecto. Disfruto muchísimo y enormemente de mi trabajo, pero no me asusta el hecho de que en algún momento se pueda acabar. No me preocupa tampoco, ni lo pienso en exceso. Pienso que estaré en televisión el tiempo que tenga que estar. Después, si no es esto, será en cualquier proyecto. Tengo la suerte de que me apasiona mi trabajo, me apasiona el periodismo en general. Entonces, si en algún momento se acaba mi faceta de presentadora o de colaboradora o de lo que sea, tampoco tengo ningún tipo de miedo a tocar en otras puertas, explorar otras posibilidades. Me encanta el marketing digital, me encanta la parte de comunicación. Por otro lado, sí que fastidia un poco que parece que, por el simple hecho de ser mujeres, tenemos una fecha de caducidad en la televisión, porque cuando un hombre tiene canas es un experto atractivo y cuando una mujer tiene canas es una vieja descuidada. Entonces, bueno, eso sí que molesta un poco. Pero, insisto, creo que estaré en televisión lo que tenga que estar y después pues trabajaré en otros proyectos y estoy segura de que hay miles de cosas de las que todavía no tengo ni el conocimiento y que me podrían encantar. Así que no. No me preocupa eso del techo.