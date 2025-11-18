La Diputación de Pontevedra, premiada en Grecia por su campaña 'Cando volves?'

La campaña "Cando volves?" de la Deputación de Pontevedra acaba de ser distinguida en el Amorgos Tourism Film Festival de Grecia. La propuesta del ente provincial fue seleccionada entre numerosos vídeos promocionales de destinos de todo el mundo.

El anterior, conseguido en la categoría Producto Turístico; se suma a una serie de reconocimientos obtenidos en Cannes, Tortosa, Estados Unidos, Sudáfrica y Japón. Se trata de un festival internacional promovido por la Asociación Cultural de Mujeres de Amorgos, que destacan las producciones audiovisuales que apuestan por el compromiso con la sostenibilidad turística, y por impulsar buenas prácticas en cuanto a la conservación del medio.

Tal y como indicaron desde el ente provincial, "Cando volves?" es una obra audiovisual en la que los lugares del interior de la provincia gozan de todo el protagonismo. En esta campaña también se habla de la hospitalidad y el carácter acogedor de la gente de Pontevedra.

El próximo punto estratégico para difundir las bondades pontevedresas será el Salón Internacional del Turismo Gastronómico Xantar, que se prolongará del 20 de noviembre al domingo, día 23 de este mismo mes.